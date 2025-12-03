जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अव्यवस्था! खिलाड़ियों को नहीं मिली ट्रांसपोर्ट सुविधा

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025' के दौरान अव्यवस्था का मामला सामने आया है. LNIPE ग्वालियर की बास्केटबॉल गर्ल्स टीम ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर शिकायत की है. टीम के मुताबिक उन्हें सुबह होने वाले अपने मैच के लिए होटल से एसएमएस स्टेडियम पहुंचने के लिए खुद ऑटो किराए पर लेना पड़ा. खिलाड़ियों ने बताया कि आयोजन समिति की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई.

खिलाड़ियों का आरोप है कि तय समय पर गाड़ी का इंतजार करने के बावजूद, होटल पर आया वाहन मात्र 10 मिनट तक इंतजार कर खिलाड़ियों को लिए बिना वापस लौट गया. इसकी वजह से समय पर मैच स्थल पर पहुंचने के लिए टीम को ऑटो से स्टेडियम जाना पड़ा.

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कहा?

उधर, इस मामले पर जब खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ''खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन विश्वस्तरीय मानकों के साथ किया जा रहा है. हमारी ओर से खिलाड़ियों के लिए तय समय पर वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं. अगर खिलाड़ी निर्धारित समय पर तैयार रहते हैं, तो उन्हें होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर किसी को जल्दी जाना या आना है, तो वह कैब या ऑटो ले सकता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं.”

ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए- कोच

LNIPE (लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन) ग्वालियर बास्केटबॉल गर्ल्स टीम के कोच डॉ. दिलीप ने कहा, "समस्याएं हैं. ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी टीम का मैच सुबह 11:30 बजे था. इस वजह से टीम मेंटली परेशान हो जाती है."

बास्केटबॉल गर्ल्स टीम की फिजियोथेरेपिस्ट क्या बोलीं?

टीम की फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. दीपशिखा ने कहा, "आज हमारी अलॉटेड गाड़ी सुबह 10 बजे आनी थी, लेकिन वह होटल से 10 मिनट पहले ही निकल गई थी और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हमें तब पता चला जब हमने ड्राइवर को कॉल किया, फिर हमें ऑटो बुक करना पड़ा क्योंकि हमारा मैच शुरू होने वाला था. हमने LOC पर वीडियो कॉल करके कन्फर्म भी किया कि हम ऑटो में हैं."