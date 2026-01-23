जयपुर के जौहरी बाजार में सोने-चांदी के महंगे रेट का असर, रौनक गायब, इक्का-दुक्का ग्राहक

जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. कल जहां बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं आज अचानक कीमतें बढ़ने से खरीदारों और कारोबारियों दोनों में हलचल मच गई है. कल के मुकाबले सोने के दाम में करीब 10 हजार रुपये और चांदी के भाव में लगभग 29 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

आज जौहरी बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमत भी उछलकर 3.29 लाख रुपये प्रति किलो हो गई है. कारोबारियों के अनुसार, मौजूदा भाव लगभग दो दिन पहले के स्तर के बराबर ही हैं, लेकिन बीच में आई गिरावट ने बाजार को असमंजस में डाल दिया है.

शादी-ब्याह के सीजन में भी बाजार सूना

आमतौर पर शादी-ब्याह के सीजन में जौहरी बाजार में रौनक रहती है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं. ज्वेलरी शोरूम्स में इक्का-दुक्का ग्राहक ही खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. जो लोग आ भी रहे हैं, वे कीमतें सुनकर हैरान हो रहे हैं और बिना खरीदी किए लौट जा रहे हैं. कई ग्राहक मजबूरी में सिर्फ हल्की-फुल्की खरीदारी ही कर पा रहे हैं.

कारोबारियों की चिंता बढ़ी

कारोबारी देवांक जैन का कहना है कि फिलहाल बाजार से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. उनका मानना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ महीनों में सोना 2 लाख रुपये और चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर सकती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

कारोबारियों के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की उठापटक का सीधा असर पड़ रहा है. वैश्विक हालात, निवेशकों की चाल और आर्थिक अनिश्चितता के कारण बाजार में रोज नए उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर सीधे आम खरीदार की जेब पर पड़ रहा है.