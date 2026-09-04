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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में जन्माष्टमी की धूम! पीली ड्रेस में कान्हा बनकर आए नन्हे बच्चे

जयपुर में जन्माष्टमी की धूम! पीली ड्रेस में कान्हा बनकर आए नन्हे बच्चे

राजस्थान के जयपुर में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है. इस बीच आराध्य गोविंद देव के मंदिर में पीली ड्रेस में मनोहारी श्रृंगार किया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Sep 2026 10:56 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार (4 सितंबर) को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. कान्हा के जन्म के मौके पर जयपुर में उत्सव का माहौल है. इस मौके पर कान्हा के मंदिरों में उनके दर्शन पूजन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है. मंदिरों में विशेष सजावट की गई है. वहां खास आयोजन हो रहे हैं. कान्हा और राधा रानी का मनोहारी श्रृंगार किया गया है. 

जयपुर के सबसे बड़े गोविंद देव जी के मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था. इस वक्त वहां इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची है. मंदिर में कान्हा और राधा रानी को पीले रंग की खास ड्रेस पहनाई गई है. 

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पीले रंग से सजाया गया गर्व गृह

इस बीच पूरे गर्भ गृह को पीले रंग के सामानों से सजाया गया है. पीला रंग भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है. गर्भ गृह में कान्हा की मूर्ति के पीछे केले के पत्तों से भी खास सजावट की गई है. कोलकाता से खासतौर पर मंगाए गए फूलों की बारिश जन्म के वक्त की जाएगी.

इस मौके पर गोविंद देव जी के मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा करीब पांच हजार वॉलिंटियर्स भी लगाए गए हैं. डेढ़ दो किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक बंद कर दिया गया है. हालांकि बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. 

कान्हा की ड्रेस में तैयार होकर आए बच्चे

इस दौरान तमाम श्रद्धालु छोटे बच्चों को कान्हा की ड्रेस में तैयार कर अपने साथ मंदिरों में लाए हैं. गोविंद देव जी के मंदिर में मनोहारी श्रृंगार में भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं. उन्होंने यहां की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जयपुर में गोविंद देव जी के अलावा गोपीनाथ जी और इस्कॉन मंदिर समेत तमाम दूसरे मंदिरों में भी भव्य आयोजन हो रहे हैं. श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में डूबे हुए उनके भजन गा रहे हैं. मंदिरों में आधी रात को विशेष आयोजन होंगे.

कई जगहों पर आतिशबाजी का भी कार्यक्रम है. कहा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर कान्हा की भक्ति के रंग में पूरी तरह डूबी हुई है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Janmashtami RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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