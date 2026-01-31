राजस्थान: ISI के लिए जासूसी के आरोपी झबराराम को 5 दिन की कस्टडी, इंटेलिजेंस यूनिट करेगी पूछताछ

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले जासूस झबराराम को 5 दिन की कस्टडी रिमांड में इंटेलिजेंस पुलिस को सौंपा गया है. राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट आरोपी झबराराम को पांच दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी ने आरोपी जासूस को शनिवार (31 जनवरी) को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जयपुर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया.

इंटेलिजेंस यूनिट ने कोर्ट से आरोपी की रिमांड मंजूर किए जाने की सिफारिश की. जिसके बाद अदालत ने आरोपी झबराराम को 5 दिनों की कस्टडी में इंटेलिजेंस को सौंपा. जांच एजेंसी को आरोपी जासूस को 5 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा.

सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां भेजता था पाकिस्तान

जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में गुहार लगाई गई कि पूछताछ में तमाम तथ्य सामने लाए जाने और सबूत को इकट्ठा करने के लिए आरोपी की कस्टडी जरूरी है. आरोपी झबराराम को इंटेलिजेंस ने कई दिन पहले हिरासत में लिया था. व्हाट्सएप में लेकर उससे पूछताछ की गई और उसके मोबाइल फोन को खंगाला गया था. स्पेशल प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (एसपीओ) सुदेश कुमार सत्त्वान के मुताबिक आरोपी युवक पैसों की लालच में सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेजता था.

मोबाइल फोन से से मिली अहम जानकारी

आरोपी जासूस अपने व्हाट्सएप का एक्सेस भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दे रखा था. उसके मोबाइल फोन से बातचीत के रिकॉर्ड, चैट, फोटो और तमाम अहम जानकारियां मिली हैं. वह हनी ट्रैप का भी शिकार हुआ है. पाकिस्तान बॉर्डर के जिले जैसलमेर के पोखरण इलाके से आरोपी को हिरासत में लिया गया था. उसे हिरासत में रखकर कई दिनों तक जयपुर में पूछताछ की गई थी.

खुफिया एजेंसियों की रडार पर था जासूस झबराराम

पूछताछ में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत मिलने के बाद औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई. ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर जिले से जासूसी के आरोप में यह छठी गिरफ्तारी है. खुफिया एजेंसियां गिरफ्तार किए गए जासूस झबराराम पर पिछले काफी दिनों से निगाह बनाई हुई थी. आरोपी को आज (31 जनवरी) कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.