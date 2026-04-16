जयपुर: ईरानी सुप्रीम लीडर को दी गई श्रद्धांजलि, अली खामेनेई के प्रतिनिधि समेत कई नेता हुए शामिल

राजधानी जयपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. अमेरिका व इजराइल द्वारा ईरान व लेबनान पर किए गए हमले का विरोध जताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

राजस्थान मुस्लिम समाज की तरफ से जयपुर के कर्बला मैदान बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के प्रतिनिधि इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल माजिद हकीम इलाही भी खास तौर पर शामिल हुए.

इन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती, लेखक और आलोचक डॉ. अशोक पांडेय, कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कादरी के साथ ही ईरान और लेबनान पर किए गए हमले की निंदा की गई.

ईरान के सुप्रीम लीडर को दी गई श्रद्धांजलि

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि पेश की गई. इस पूरे मामले पर भारत सरकार के कदम पर सवालिया निशान खड़े किए गए. इस दौरान आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने मंच से सियासी निशाना भी साधा,

कहा गया कि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है. 1994 में जब सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए थे, तब भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था. मुश्किल वक्त में भी ईरान ने भारत को गैस और तेल मुहैया कराया है. ईरान के साथ गलत किया गया है .

सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए

कार्यक्रम में कहा गया कि ऐसे वक्त में भारत सरकार को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए. यह कार्यक्रम जयपुर के कर्बला मैदान पर आयोजित हुआ. इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद थीं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ृचढ़कर हिस्सा लिया है.

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