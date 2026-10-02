जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, वकीलों ने थाने में दिया धरना

जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित ब्लू शाइन होटल में 32 साल के युवक प्रकाश खिंची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है. प्रकाश का शव होटल के कमरे से बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में वकील बजाज नगर थाने के बाहर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. परिजनों ने प्रकाश की हत्या कर उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है.

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल होटल के कमरे में मिली ड्रिप को लेकर उठ रहा है. परिजनों और प्रदर्शन कर रहे वकीलों का दावा है कि प्रकाश के हाथ में कैनुला लगी हुई थी और ड्रिप चढ़ रही थी. साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही जा रही है.

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वकीलों और परिजनों का सवाल है कि अगर प्रकाश होटल के कमरे में था तो आखिर उसके हाथ में ड्रिप किसने लगाई? ड्रिप कब लगाई गई और उस समय कमरे में कौन मौजूद था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच में तलाशे जा रहे हैं.

परिवार को नहीं थी जयपुर आने की जानकारी

परिजनों के मुताबिक प्रकाश कुछ दिन पहले ही आगरा से जयपुर आया था. उसने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास ब्लू शाइन होटल में कमरा लिया था. परिवार को उसके जयपुर आने की जानकारी नहीं थी. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रकाश जयपुर क्यों आया था और होटल में उसके साथ कौन-कौन लोग संपर्क में थे.

WhatsApp पर भेजा गया सुसाइड नोट

परिजनों के अनुसार प्रकाश के मोबाइल से उसके भाई के WhatsApp पर सुसाइड नोट भेजा गया था. इसके साथ ही चोट लगी हालत में प्रकाश की तस्वीर भेजे जाने का भी दावा किया गया है. पुलिस को होटल के कमरे से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी भी दी गई है.

हालांकि, सुसाइड नोट और उससे जुड़े दूसरे पहलुओं की वास्तविकता और परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस यह भी देख रही है कि प्रकाश ने खुद ऐसा कदम उठाया या फिर किसी ने उसकी हत्या कर मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की.

चेकआउट की बात, लेकिन कमरे में मिला शव

परिजनों का कहना है कि होटल स्टाफ से पूछताछ के दौरान प्रकाश के चेकआउट करने की बात सामने आई थी. जब परिजन होटल पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद कमरे के अंदर प्रकाश का शव मिला.

इस पूरे घटनाक्रम ने होटल स्टाफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजन चाहते हैं कि प्रकाश के होटल पहुंचने से लेकर उसकी मौत तक की पूरी जानकारी सामने लाई जाए और होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ की जाए.

नौकरी के नाम पर पैसे लेने का भी आरोप

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रकाश से नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसे लिए थे. पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं पैसों के लेन-देन का इस घटना से कोई संबंध तो नहीं है.

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प्रकाश के बड़े भाई विक्रम सिंह खिंची राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करते हैं. घटना के बाद उनके साथ बड़ी संख्या में वकील बजाज नगर थाने पहुंचे. वकीलों ने संदिग्ध आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए.

फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है. होटल स्टाफ, वहां मौजूद लोगों और प्रकाश के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है.