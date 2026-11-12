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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान7 साल बाद पिता की हत्या का बदला! जयपुर में हिस्ट्रीशीटर मर्डर केस में बड़ा खुलासा

7 साल बाद पिता की हत्या का बदला! जयपुर में हिस्ट्रीशीटर मर्डर केस में बड़ा खुलासा

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया हत्या मामले में बड़ा खुलासा है, पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस वारदात को पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 12 Nov 2026 01:45 PM (IST)
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जयपुर पुलिस ने बीती रात फिल्मी अंदाज में सरेआम हुई हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या का खुलासा करते हुए सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ियों और कैंपर गाड़ी को भी बरामद कर लिया है. वारदात में शामिल अपराधी सोशल मीडिया पर एक्टिव 7007 गैंग के एक्टिव मेंबर थे. 

हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था. इस घटना का लाइव वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाले था बल्कि कानून व्यवस्था के लिए खुलेआम चुनौती भी था.

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हिस्ट्रीशीटर की हत्या का खुलासा

जयपुर पुलिस के डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 21 से 23 साल है. इनमें से तीन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि अनीस नाम के चौथे आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है. साल 2019 में अनीस के पिता कैलाश गोल्या की हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप बीती रात मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया पर लगा था. वह इस मामले में जेल भी गया था. 

पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 साल के अनीस ने ये साजिश रची थी. उसने हत्या की वारदात में अपने तीन साथियों को भी शामिल किया. इसके लिए बाकायदा कुल्हाड़ी खरीदी गई. बीती रात करीब साढ़े आठ बजे चारों आरोपियों ने करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास कैंपर गाड़ी से हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मारी. 

जान बचाने के लिए जब वो कार से उतर कर भागने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले किए और उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी उसी कैंपर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए. पुलिस ने इस घटना में शामिल चारों आरोपियों को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया.

डीसीपी प्रशांत किरण के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद जयपुर शहर के साथ ही आसपास के जिलों में नाकेबंदी कराई गई. इसकी वजह से आरोपी बाहर नहीं भाग सके और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अनीस के साथ ही वारदात में शामिल उसका दोस्त कमलेश, युवराज और दिनेश भी पकड़े गए हैं. 

सात साल बाद पिता ही हत्या का बदला

पुलिस का कहना है कि पिता की हत्या के वक्त अनीस सिर्फ 14 साल का था. वह उसी वक्त से अपने पिता की हत्या का बदला लेने की फिराक में था. पिता की हत्या के अलावा हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया और उसके गैंग 7007 के सदस्यों के बीच कुछ दूसरी बातों को लेकर भी कई बार कहा सुनी हुई थी. 

दोनों ही पक्ष जयपुर के ग्रामीण इलाके के जोबनेर कस्बे के रहने वाले थे. मौत के घाट उतारे गए विजय बाजिया के खिलाफ 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी था. पुलिस का कहना है कि वारदात में यही चार लोग शामिल थे। चारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनके गैंग 7007 के बारे में और पता लगाया जा रहा है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 01:39 PM (IST)
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