Jaipur Foundation Day: 298 साल पहले रचा गया इतिहास, कैसे बनी 'गुलाबी नगरी' दुनिया की पहली प्लान्ड सिटी?

Jaipur Foundation Day: 298 साल पहले रचा गया इतिहास, कैसे बनी ‘गुलाबी नगरी’ दुनिया की पहली प्लान्ड सिटी?

Jaipur Foundation Day: सवाई राजा जयसिंह द्वितीय तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए इस शहर का निर्माण किया गया. एक प्राचीर के भीतर शहर को बसाया गया, जिसे आज हम परकोटा कहते हैं.

By : मुबारिक खान | Updated at : 18 Nov 2025 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर का आज जन्मदिन है. जयपुर को बसे आज पूरे 298 वर्ष पूरे हो चुके हैं. जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को इस शहर की नींव रखी. शहर का नक़्शा उनकी दूरदृष्टि सोच को दर्शाता है. जयपुर का गौरवशाली और ऐतिहासिक इतिहास रहा है जिसे ये आज भी संजोए हुए हैं. जिसकी झलक आज हर प्राचीर, ऐतिहासिक इमारतों, शाही किलों और बाजारों में देखी जा सकती है. यह शहर भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है. इसी वजह से इसे दुनिया का पहला सुनियोजित शहर माना जाता है. शहर का ग्रिड पैटर्न, चौड़ी सड़कें और 9 वर्गाकार ब्लॉक इसे अनोखा बनाते हैं.

आपको बता दें सवाई राजा जयसिंह द्वितीय तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए इस शहर का निर्माण किया गया, क्योंकि उस समय जल संकट बड़ी समस्या बनता जा रहा था. वहीं प्रजा की सुरक्षा भी एक अहम कारण था, जिसके चलते एक प्राचीर के भीतर शहर को बसाया गया. जिसे आज हम परकोटा कहते हैं इस परकोटे में 29 दरवाज़े बनाएं जिसमें 13 दरवाज़े सिटी पैलेस और 16 दरवाज़े से पूरे शहर में बने. जयपुर की नींव गंगापोल गेट पर लगायी गई.

विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था नक्शा

विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के ज्ञाता विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर का नक़्शा बनाया था और वास्तु शास्त्र के प्रति महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का भी लगाव था. वास्तुशास्त्र और भारतीय नगर नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर की नींव रखी गई आज पूरी दुनिया भर में जयपुर के नक़्शे की सराहना की जाती है.

कैसे मिली गुलाबी नगरी की पहचान ?

सन् 1876 में, प्रिंस ऑफ वेल्स (बाद में किंग एडवर्ड VII) के स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे शहर को उनकी मेहमानवाजी के लिए गेरुआ ( जिसे टेराकोटा पिंक कहते है.) रंग से रंगवा दिया था, जिसके बाद से यह 'गुलाबी नगरी' (Pink City) कहलाया. इसे पहले इसका रंग सफेद हुआ करता था.

 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 18 Nov 2025 02:56 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Jaipur Foundation Day
