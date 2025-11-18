राजस्थान की राजधानी जयपुर का आज जन्मदिन है. जयपुर को बसे आज पूरे 298 वर्ष पूरे हो चुके हैं. जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को इस शहर की नींव रखी. शहर का नक़्शा उनकी दूरदृष्टि सोच को दर्शाता है. जयपुर का गौरवशाली और ऐतिहासिक इतिहास रहा है जिसे ये आज भी संजोए हुए हैं. जिसकी झलक आज हर प्राचीर, ऐतिहासिक इमारतों, शाही किलों और बाजारों में देखी जा सकती है. यह शहर भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है. इसी वजह से इसे दुनिया का पहला सुनियोजित शहर माना जाता है. शहर का ग्रिड पैटर्न, चौड़ी सड़कें और 9 वर्गाकार ब्लॉक इसे अनोखा बनाते हैं.



आपको बता दें सवाई राजा जयसिंह द्वितीय तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए इस शहर का निर्माण किया गया, क्योंकि उस समय जल संकट बड़ी समस्या बनता जा रहा था. वहीं प्रजा की सुरक्षा भी एक अहम कारण था, जिसके चलते एक प्राचीर के भीतर शहर को बसाया गया. जिसे आज हम परकोटा कहते हैं इस परकोटे में 29 दरवाज़े बनाएं जिसमें 13 दरवाज़े सिटी पैलेस और 16 दरवाज़े से पूरे शहर में बने. जयपुर की नींव गंगापोल गेट पर लगायी गई.

विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था नक्शा

विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के ज्ञाता विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर का नक़्शा बनाया था और वास्तु शास्त्र के प्रति महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का भी लगाव था. वास्तुशास्त्र और भारतीय नगर नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर की नींव रखी गई आज पूरी दुनिया भर में जयपुर के नक़्शे की सराहना की जाती है.

कैसे मिली गुलाबी नगरी की पहचान ?

सन् 1876 में, प्रिंस ऑफ वेल्स (बाद में किंग एडवर्ड VII) के स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे शहर को उनकी मेहमानवाजी के लिए गेरुआ ( जिसे टेराकोटा पिंक कहते है.) रंग से रंगवा दिया था, जिसके बाद से यह 'गुलाबी नगरी' (Pink City) कहलाया. इसे पहले इसका रंग सफेद हुआ करता था.