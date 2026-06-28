जयपुर में ABP न्यूज़ की खबर का असर! युवती पर खौलता पानी फेंकने के आरोपी कांस्टेबल पर एक्शन
Jaipur News In Hindi: युवती पर खौलता हुआ पानी फेंके जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. मामला एबीपी न्यूज़ पर प्रमुखता से उठने के बाद सरकारी अमला तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया.
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के दौरान मोमोज का ठेला लगाने वाली युवती पर खौलता हुआ पानी फेंके जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. मामला एबीपी न्यूज पर प्रमुखता से उठने के बाद सरकारी अमला तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई भी हुई और पीड़िता के इलाज से लेकर उसके पुनर्वास तक कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया गया.
मामले में सबसे पहले कार्रवाई आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र पर हुई. उसे तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. ट्रैफिक डीसीपी योगेश गोयल ने इसके आदेश जारी किए. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीड़िता रेशू गुप्ता का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने का फैसला लिया है. इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.
सरकार द्वारा पीड़िता को मिलेगी पूरी सहायता
सरकार ने मामले की पीड़िता रेशू गुप्ता के पुनर्वास के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. उसे सरस डेयरी का एक बूथ आवंटित किया जाएगा, ताकि उसे स्थायी रोजगार मिल सके और वह दोबारा सम्मान के साथ अपना जीवन शुरू कर सके. यह फैसला सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा और डिप्टी कमिश्नर नीलम मीणा भी पीड़िता के घर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की, घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी. साथ ही कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे उचित पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी.
सरकार के फैसले पीड़िता असंतुष्ट
हालांकि, सरकार के इन ऐलानों से पीड़िता और उसका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है. रेशू गुप्ता का कहना है कि सिर्फ लाइन हाजिर करना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है. आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. परिवार ने पुलिस वैन में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है.
उनका कहना है कि मुफ्त इलाज के साथ उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए. परिवार ने साफ कहा है कि रविवार को जब अधिकारी फिर बातचीत के लिए आएंगे, तब वे अपनी सभी मांगें उनके सामने रखेंगे.
दरअसल 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने के दौरान सड़क खाली कराने की कार्रवाई में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर आरोप लगा कि उसने मोमोज के ठेले पर रखा खौलता हुआ पानी रेशू गुप्ता पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया और एबीपी न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सरकार को अब एक्शन लेना पड़ा.
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