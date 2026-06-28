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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में ABP न्यूज़ की खबर का असर! युवती पर खौलता पानी फेंकने के आरोपी कांस्टेबल पर एक्शन

जयपुर में ABP न्यूज़ की खबर का असर! युवती पर खौलता पानी फेंकने के आरोपी कांस्टेबल पर एक्शन

Jaipur News In Hindi: युवती पर खौलता हुआ पानी फेंके जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. मामला एबीपी न्यूज़ पर प्रमुखता से उठने के बाद सरकारी अमला तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jun 2026 07:27 AM (IST)
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जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के दौरान मोमोज का ठेला लगाने वाली युवती पर खौलता हुआ पानी फेंके जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. मामला एबीपी न्यूज पर प्रमुखता से उठने के बाद सरकारी अमला तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई भी हुई और पीड़िता के इलाज से लेकर उसके पुनर्वास तक कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया गया.

मामले में सबसे पहले कार्रवाई आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र पर हुई. उसे तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. ट्रैफिक डीसीपी योगेश गोयल ने इसके आदेश जारी किए. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीड़िता रेशू गुप्ता का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने का फैसला लिया है. इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

सरकार द्वारा पीड़िता को मिलेगी पूरी सहायता

सरकार ने मामले की पीड़िता रेशू गुप्ता के पुनर्वास के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. उसे सरस डेयरी का एक बूथ आवंटित किया जाएगा, ताकि उसे स्थायी रोजगार मिल सके और वह दोबारा सम्मान के साथ अपना जीवन शुरू कर सके. यह फैसला सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा और डिप्टी कमिश्नर नीलम मीणा भी पीड़िता के घर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की, घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी. साथ ही कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे उचित पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी.

सरकार के फैसले पीड़िता असंतुष्ट

हालांकि, सरकार के इन ऐलानों से पीड़िता और उसका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है. रेशू गुप्ता का कहना है कि सिर्फ लाइन हाजिर करना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है. आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. परिवार ने पुलिस वैन में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है.

उनका कहना है कि मुफ्त इलाज के साथ उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए. परिवार ने साफ कहा है कि रविवार को जब अधिकारी फिर बातचीत के लिए आएंगे, तब वे अपनी सभी मांगें उनके सामने रखेंगे.

दरअसल 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने के दौरान सड़क खाली कराने की कार्रवाई में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर आरोप लगा कि उसने मोमोज के ठेले पर रखा खौलता हुआ पानी रेशू गुप्ता पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया और एबीपी न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सरकार को अब एक्शन लेना पड़ा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jun 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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