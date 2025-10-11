जयपुर में रिटार्यड बैंक अफसर ने पत्नी-बेटे संग की आत्महत्या, सुसाइड नोट में क्या मिला?

राजधानी जयपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हंसते खेलते परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. जयपुर के करणी विहार थाना इलाके का ही मामला है जहां पर रिटायर्ड बैंक कर्मचारी उनकी पत्नी और बेटा जो की कोटेक महिंद्रा में काम करता था, तीनों घर पर मृत अवस्था में पाए गए.

मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, इस घटना के बाद कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे परिवार की सामूहिक आत्महत्या के कर्म की पुलिस भी जांच कर रही है.

प्रॉपर्टी विवाद की बात आ रही है सामने

मृतकों की पहचान रूपेन्द्र शर्मा उनकी पत्नी सुशीला और बेटे पुलकित शर्मा के तौर पर हुई है, पुलकित 32 साल का था ,सूचना के बाद करनी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने दरवाजा तोड़ सभी डैड बॉडी को बाहर निकाला. पुलिस को मौके से अंग्रेजी में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि पुलिस सुसाइड नोट के बारे में ज़्यादा नहीं बता रही लेकिन सुसाइड नोट में आपसी विवाद, प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है .

सुसाइड नोट के आधार पर की जा रही है जांच

मृतक रुपिंदर बैंक से रिटायर अफसर थे उन्होंने VRS लिया था. करणी विहार इलाके में वह किराये के मकान से रह रहे थे. परिवार जयपुर का सोडाला का रहने वाला था रूपेन्द्र के केवल एक ही बेटा था पुलकित. इसे सामूहिक आत्महत्या में पूरा परिवार ही खत्म हो गया वहीं सूचना के बाद उनके दूर के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे,एक साथ तीन लोगों की चिंताएं देखकर पड़ोसी भी सदमे में हैं उधर पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है.

आगे की जांच जारी

थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है जो भी शक के दायरे में है उनसे पूछताछ की जाएगी.