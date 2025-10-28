जयपुर पुलिस कमिशनर रहे बीजू जॉर्ज जोसफ का एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वे भावुक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, पिछले दिनों एक आईपीएस तबादला सूची जारी की गई थी, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर पद से बीजू जॉर्ज जोसफ का तबादला किया गया था. कमिश्नर पद से तबादले के बाद एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ अब कार्मिक विभाग में अपनी सेवाएं देंगे.

कमिश्नर पद से कार्यमुक्त होने से पहले वायरलेस सेट पर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पुलिस स्टाफ को अंतिम मैसेज दिया. इसमें उन्होंने कहा, "कभी गुस्से में आप लोगों पर चिल्लाया, डांट लगाई, लेकिन ये सब पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए किया. आप लोग अच्छा काम करते रहो, जनता की सेवा करते रहो."

यह कहते कहते हैं बीजू भावुक हो गए और कुछ देर के लिए वायरलेस पर सन्नाटा छा गया. दूसरी तरफ सुन रहे पुलिस अधिकारी भी भावुक थे. जैसे वे चाह रहे हों कि बीजू जॉर्ज जोसफ सिर्फ बोलते रहें, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं था.

'मुझे कॉल कर सकते हैं अधिकारी'

अंत में उन्होंने कहा अभी में ऑफ एयर हो जाऊंगा, किसी को कोई बात कहनी हो तो मुझे कॉल कर सकता है, एक बार फिर आप सभी का बहुत धन्यवाद. और फिर दूसरे छोर से आवाज आती है लॉयन कंट्रोल रोजर. और यही अंतिम मैसेज वायरलेस पर सुनाई दिया.

1995 बैच के आईपीएस हैं बीजू जॉर्ज

बता दें कि बीजू जॉर्ज जोसफ दो वर्ष से अधिक समय तक जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर रहे 1995 बैच के IPS ऑफिसर हैं. उनके कार्यकाल में संगठित अपराध, महिला अपराध,हत्या,नशा तस्करी जैसे मामलों में गिरावट देखी गई. पुलिस में उनकी भूमिका मज़बूत पकड़ वाले अधिकारी के रूप में देखी जाती है.

रात 2 बजे तक भी फील्ड में नजर आते थे जोसफ

जयपुर पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए वे रात 2 बजे तक फिल्ड में रहने वाले अधिकारी थे. जयपुर शहर में कई बार दंगों के हालात बने लेकिन कठिन हालातों में उन्होंने बेहतरीन पुलिसिंग का परिचय दिया और इसी की बदौलत शहर में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए.