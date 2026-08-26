Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: देर रात स्कूटी पर निकले जिला कलेक्टर, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

जयपुर: देर रात स्कूटी पर निकले जिला कलेक्टर, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

Jaipur News: जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक सरकारी गाड़ी छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर शहर के परकोटे इलाके में सफाई व्यवस्था देखने निकल पड़े. इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा भी मौजूद रहे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

पिंक सिटी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी तस्वीर मंगलवार देर रात देखने को मिली. जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक सरकारी गाड़ी छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर शहर के परकोटे इलाके में सफाई व्यवस्था देखने निकल पड़े.

कलेक्टर संदेश नायक के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा भी मौजूद रहे. एडीएम वर्मा ने स्कूटी चलाई और कलेक्टर ने रास्ते में अलग-अलग जगहों पर रुककर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. दोनों अजमेरी गेट से स्कूटी पर सवार होकर परकोटे के अलग-अलग इलाकों में पहुंचे. स्कूटी पर होने की वजह से दोनों गलियों में भी गए.

डूंगरपुर: सरकारी स्कूल की छत ढही, बाल-बाल बची 120 बच्चों की जान

कलेक्टर ने जांची सफाई व्यवस्था

देर रात हुए इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़कों और आसपास की सफाई व्यवस्था देखी. उन्होंने नालियों की सफाई, रात के समय होने वाली सफाई की बीट और खाने-पीने की दुकानों के बाहर जमा होने वाले कचरे के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली. मौके पर सफाई व्यवस्था की स्थिति भी देखी गई और जरूरी अपडेट अधिकारियों से लिए गए.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर ने निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की स्थिति और उससे जुड़े जरूरी अपडेट भी अधिकारियों से लिए. इस दौरान अधिकारियों को शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने और मौके पर किसी तरह की लापरवाही नहीं होने देने के निर्देश दिए गए.

संदेश नायक की कार्यशैली को प्रशासन में सक्रिय और मौके पर जाकर काम देखने वाली शैली के तौर पर देखा जाता है. वह लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. इसके बाद उन्हें जयपुर जिला कलेक्टर बनाया गया.

पहले भी किया स्कूटी से शहर का दौरा 

खास बात यह है कि कलेक्टर इससे पहले भी स्कूटी से शहर का दौरा कर सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं. मंगलवार देर रात का यह दौरा भी इसी अंदाज में हुआ. इस दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य ओम थानवी और उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज भी मौजूद रहे. बारावफात (ईद-ए-मिलाद) और रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले कलेक्टर संदेश नायक के इस देर रात निरीक्षण को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है.

ईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Sandesh Nayak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: देर रात स्कूटी पर निकले जिला कलेक्टर, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
जयपुर: देर रात स्कूटी पर निकले जिला कलेक्टर, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
राजस्थान
ईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह
ईद मिलादुन्नबी आज, आकर्षक रोशनी से जगमगाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह
राजस्थान
डूंगरपुर: सरकारी स्कूल की छत ढही, बाल-बाल बची 120 बच्चों की जान
डूंगरपुर: सरकारी स्कूल की छत ढही, बाल-बाल बची 120 बच्चों की जान
राजस्थान
जयपुर: तबेले के बाद अब पिंजरे में स्कूल! कूड़े के पास पढ़ रहे 86 बच्चे, सिर्फ 1 है टीचर
जयपुर: तबेले के बाद अब पिंजरे में स्कूल! कूड़े के पास पढ़ रहे 86 बच्चे, सिर्फ 1 है टीचर
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Embed widget