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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: डेयरी संचालक के साथ युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

Jaipur News: डेयरी संचालक के साथ युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

Jaipur News In Hindi: मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है. दो युवकों की शिनाख्त कर उन्हें पकड़ा गया है. आगे की जांच की जा रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 May 2026 02:50 PM (IST)
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जयपुर शहर के पॉश इलाके में डेयरी संचालक से लेनदेन को लेकर युवकों ने मारपीट कर दी. घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि युवक इसी दुकान पर बैठकर चाय पिया करते थे.

गुरुवार (7 मई) को आपसी लेनदेन को लेकर संचालक से मारपीट कर दी. जयपुर के सी-स्कीम इलाके में डेयरी संचालक से मारपीट की गई है. जानकारी के अनुसार आपसी लेनदेन को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद नकाबपोश युवकों ने डेयरी संचालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया.

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पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

अशोक नगर थाना पुलिस ने बताया कि डेयरी संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है. दो युवकों की शिनाख्त कर उन्हें पकड़ा गया है. आगे की जांच की जा रही है.

ये लोग आमतौर पर यही बैठकर चाय पिया करते थे. इसके बाद गुरुवार को इनके बीच किसी आपसी लेनदेन को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद विवाद बढ़ गया. कुछ युवकों ने वहां आकर तोड़फोड़ की. इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है.

लाठी-डंडों से किया हमला

वही पिछले दिनों जयसिंहपुरा खोर इलाके में पप्पूलाल सैनी नामक दुकानदार की दुकान पर कुछ युवक नींबू उधार लेने पहुंचे थे. दुकानदार ने पहले से बकाया उधारी और बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए उधार देने से इनकार कर दिया.

बस इसी बात पर विवाद बढ़ गया और युवक आक्रामक हो उठे. देखते ही देखते उन्होंने दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से पप्पूलाल पर हमला कर दिया. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 09 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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