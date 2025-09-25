जयपुर में 'एस्कॉर्ट सर्विस' के नाम पर लूट, लग्जरी होटल में बुलाकर धमकाती थी लड़की, अब फरार

राजधानी जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर 'एस्कॉर्ट सर्विस' देने के नाम पर एक गैंग के सदस्य लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे. इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है जो अनजान व्यक्तियों को लग्ज़री होटलों में बुलाकर उनसे लूटपाट करती है. ये फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस चलाते हैं. गूगल एड्स का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में टॉप पर रखते हैं जब कोई व्यक्ति 'एस्कॉर्ट सर्विस' जयपुर सर्च करता है तो उनसे संपर्क करता है और उसके बाद गिरोह में शामिल लड़की उस व्यक्ति को होटल में बुलाती है और लूट को अंजाम देते हैं.

जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कार्डन-वे होटल के पास बदमाशों ने एक पीड़ित को बुलाया और गिरोह की एक लड़की तीन लड़कों के साथ गाड़ी लेकर वहां पर पहुंची, और अतिरिक्त पैसों की मांग की जिसके बाद युवक ने और पैसे देने के लिए मना कर दिया, उसके बाद लड़की के साथ शामिल लड़कों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और 11 हजार और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. यह घटना होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमित और आकाश को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर में ऐसी कई और भी वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से आरोपी लड़की फरार हो गई.





पैसा देने से मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

गिरोह फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस चलाता है और गूगल एड का इस्तेमाल कर शिकार को फंसाया जाता है. जब शिकार मिल जाता है तो उससे पहले ऑनलाइन एडवांस पेमेंट मंगाते हैं और फिर होटल की लोकेशन पर बिना नंबर की कार से पहुंचते हैं. जहां फिर से और पैसों की मांग की जाती है, अगर शिकार पैसा देने में आनाकानी करता है तो लड़की झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है.