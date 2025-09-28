जयपुर शहर को जल्द मिल सकता है नया कांग्रेस अध्यक्ष, रेस में इन 3 नेताओं के नाम

कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है. चार अक्टूबर से पर्यवेक्षक जिलेवार फीडबैक लेना शुरू करेंगे. इसके बाद 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के 50 जिलों से नाम का पैनल तैयार कर केंद्रीय आला कमान को सौंपेंगे. जिसके बाद प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष से एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वन-टू-वन चर्चा करके जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे.

प्रदेश में कांग्रेस 50 जिलों में अपना संगठन खड़ा करने की कवायद शुरू कर चुकी है. इस अभियान के माध्यम से 50 नए जिला अध्यक्षों को नियुक्ति मिलेगी. ऐसे में कुछ नाम वे भी शामिल होंगे जिन्हें दोबारा भी नियुक्ति दी जा सकती है. हालांकि ऐसे नाम बेहद कम होंगे.

प्रताप सिंह खाचरियावास रेस में शामिल

वहीं राजधानी जयपुर में जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर तीन नामों की चर्चा फिलहाल जोरो शोरों पर हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का है. एक समय जब प्रताप सिंह खुद जयपुर शहर जिला अध्यक्ष थे उस दौरान कांग्रेस ने सड़कों पर कई बड़े प्रदर्शन किये और इसी की बदौलत वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जयपुर शहर की पांच विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी आम कार्यकर्ता से खाचरियावास का सीधा जुड़ाव उन्हें और मजबूत बनाता है अब एक बार फिर प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम को लेकर चर्चाएं तेज है.

पुष्पेंद्र भारद्वाज पर भी लग सकता है दांव

मौजूदा जयपुर शहर जिला अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से हैं. ऐसे में अगर पार्टी फिर से किसी ब्राह्मण चेहरे को जयपुर शहर से जिला अध्यक्ष बनाती है तो फिर उसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम सामने आता है. पुष्पेंद्र भारद्वाज पार्टी का युवा चेहरा हैं और युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है. सांगानेर सीट पर दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई, पार्टी में उनकी पहचान एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है ऐसे में पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है.

अमीन कागजी का नाम भी रेस में

वहीं जयपुर शहर में अल्पसंख्यक समुदाय के भी अच्छे खासे वोटर हैं ऐसे में यदि पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे पर दावा खेलती है तो उसमें विधायक अमीन कागजी को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है. कागजी किशनपोल विधानसभा से दूसरी बार के विधायक हैं. शालीन और सौम्य व्यवहार के चलते शहर के हर वर्ग और आम कार्यकर्ता से उनका सीधा जुड़ाव है. उनके पिता सलीम कागजी भी 10 साल तक शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं. ऐसे में कागजी मजबूत दावेदार माने जा सकते हैं.

अभी आर आर तिवारी हैं अध्यक्ष

वर्तमान में आर.आर तिवारी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शहर में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बतौर जिला अध्यक्ष आर.आर तिवारी ना तो कोई बड़ा आंदोलन शहर में खड़ा कर पाए ना ही आम कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ने में सफल रहे.

वहीं आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है. ऐसे में किसी मजबूत नेता को जयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कमान सौंपनी होगी.