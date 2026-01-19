जयपुर: चौमूं टोल प्लाजा पर सेना के जवान और उसके परिवार से मारपीट, टोलकर्मियों पर लगा आरोप
Rajasthan News: जयपुर के चोमू टोल प्लाजा पर सेना के जवान और उसके परिवार के साथ मारपीट व बदसलूकी का आरोप लगा है. खाटू श्याम से लौटते समय विवाद हुआ था. पुलिस को अभी शिकायत नहीं मिली है.
जयपुर के चोमू इलाके में स्थित टोल प्लाजा पर एक सेना के जवान और उसके परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी का गंभीर आरोप सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है. घटना शनिवार (17 जनवरी) शाम की बताई जा रही है
दर्शन कर लौट रहा था परिवार
जानकारी के मुताबिक, सेना का जवान अपने परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए गया हुआ था. दर्शन के बाद जब वह परिवार के साथ वापस लौट रहा था, तभी चोमू इलाके के टोल प्लाजा पर यह विवाद हुआ. जवान का आरोप है कि उसने टोल कर्मचारियों को अपना सेना का आई कार्ड दिखाने की कोशिश की थी.
आरोप है कि टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने सेना के जवान का आई कार्ड देखने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई. जवान का कहना है कि बहस के दौरान टोल कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की.
महिलाओं से बदसलूकी का भी दावा
इस घटना में जवान के साथ मौजूद परिवार की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया गया है. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो महिलाएं टोल प्लाजा पर घबराई हुई हालत में भागती नजर आ रही हैं.
पुलिस को नहीं मिली शिकायत
हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अब तक थाने में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि शिकायत मिलती है तो वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
घटना को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग टोल कर्मचारियों के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं. कई लोग सेना के जवान और उसके परिवार के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात भी कह रहे हैं.
