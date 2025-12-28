जयपुर के चौमूं इलाके में दो दिन पहले मस्जिद का अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए हुई हिंसा में अब तक 134 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में करीब डेढ़ दर्जन महिलाएं भी शामिल हैं. इसमें से पुलिस पर जानलेवा हमला करने और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के 19 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.

अन्य आरोपियों को शांति भंग में पाबंद कर मुचलके पर छोड़ दिया गया. वहीं किसी भी महिला आरोपी को जेल नहीं भेजा गया है. जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें एक हिंदू महिला भी है. महिला का नाम सुनीता अग्रवाल है और उनकी उम्र 57 साल बताई गई है. अन्य महिलाओं में भी कई 55 साल से ज्यादा की उम्र की है.

तीसरे दिन इलाके में रही शांति

चौमूं कस्बे में हुई हिंसा के बाद रविवार (28 दिसंबर) को पूरी तरह शांति नजर आई. इस बीच मस्जिद के आसपास के बाजार खुले हुए हैं. सड़कों पर खासी चहल-पहल है. जिन गलियों और कालोनियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई, वहां रविवार को भी सन्नाटा पसरा हुआ है.

इस बीच ज्यादातर दुकानें भी बंद है. तमाम लोग घर छोड़कर बाहर चले गए हैं. गलियों में अब भी दहशत का माहौल है. हिंसा की घटना के मामले में चौमूं पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर केसर देव ने एफआईआर दर्ज कराई है. हिंसा के मामले में 34 लोगों को नामजद किया गया है.

उपद्रव में शामिल 300 से ज्यादा अज्ञात लोग

इसके अलावा 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के भी उपद्रव में शामिल होने की बात कही गई है. जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें मस्जिद का मौलवी अमजद खान भी शामिल है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 121 (1), 132, 109(1) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है.

वहीं हमले व पथराव में नौ पुलिस कर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है. पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने और 20 ढाल जैकेट को फाड़े जाने का भी जिक्र है. एफआईआर में मस्जिद के ठीक बगल पुलिस बूथ का स्ट्रक्चर खड़ा किए जाने की भी बात कही गई है.

पुलिस बूथ को लेकर हुआ था विवाद

ABP News ने घटना वाले दिन ही यह बताया था कि विवाद की असली जड़ मस्जिद की बाउंड्री से सटाकर तैयार किया जा रहा पुलिस बूथ था. मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने पत्थर हटाने का वादा किया था और वह पत्थर को पुलिस की मौजूदगी में हटा भी रहे थे. लेकिन चौमूं थाने के प्रभारी ने बैठक में सहमति के बावजूद पुलिस बूथ के स्ट्रक्चर को थोड़ा दूर नहीं किया था.

मस्जिद और पुलिस बूथ के स्ट्रक्चर के बीच सिर्फ डेढ़ से 2 फीट की जगह बची हुई थी. इसी वजह से मस्जिद कमेटी के लोग थाने में बनी सहमति के आधार पर बीच में रेलिंग लगाने का काम कर रहे थे. पुलिस की मौजूदगी में ही रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा था.

बाद में पुलिस ने न सिर्फ रेलिंग लगाने पर मना कर दिया, बल्कि आधी रात को जेसीबी मशीन बुलाकर उसे उखाड़ना भी शुरू कर दिया. रात को जिस वक्त विवाद शुरू हुआ, उस वक्त थाना प्रभारी से ऊपर का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था.