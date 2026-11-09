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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: कैफे संचालक के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार, 5 दिन बाद भी आरोपी फरार

जयपुर: कैफे संचालक के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार, 5 दिन बाद भी आरोपी फरार

जयपुर में कैफे संचालक मयंक के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार किए. सिर पर चोट लगने के बाद भी हमलावरों ने उन्हें पीटना बंद नहीं किया. वहीं पांच दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 09 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर के वैशाली नगर में कैफे संचालक मयंक गोपालिया पर हुए जानलेवा हमले का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में हमलावरों की बेरहमी साफ नजर आ रही है. बदमाशों ने मयंक के सिर पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार किए.

सिर पर चोट लगते ही मयंक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन हमलावरों ने उन्हें पीटना बंद नहीं किया. जमीन पर पड़े मयंक पर भी लगातार लोहे के पाइप से हमला किया गया. इस बेरहम पिटाई में मयंक गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह अभी भी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं.

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कैफे में महिला कर्मचारी के दोस्त से मिलने पर जताई थी आपत्ति

घटना 5 नवंबर की रात की है, जब मयंक अपने कैफे से पैदल घर लौट रहे थे. इसी दौरान JMJ ज्वेलर्स के पास हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया. इस मामले में कैफे में हुए विवाद के बाद शाहरुख और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि मयंक के कैफे में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से मिलने उसका एक दोस्त आता था. मयंक ने इस पर आपत्ति जताई थी. घटना वाले दिन भी ऐतराज जताने पर मयंक को धमकी दी गई थी. इसके बाद परिजनों ने CCTV फुटेज के आधार पर वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

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हमले के पांच दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार

हैरानी की बात यह है कि जानलेवा हमले के पांच दिन बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. CCTV में कैद हमले की बेरहमी और पीड़ित की गंभीर हालत के बावजूद आरोपी फरार हैं. ऐसे में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के मन से कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? फिलहाल, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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