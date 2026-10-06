ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज, कारोबारियों के छलके आंसू

जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज, कारोबारियों के छलके आंसू

राजस्थान के जयपुर में त्योहारी सीजन से विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा. हाई कोर्ट के निर्देश पर 100 अतिक्रमण जमींदोज किए गए हैं. यह देखकर कारोबारियों के आंसू छलक गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

पिंक सिटी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने न्यू सांगानेर रोड से सोडाला तक अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई आज से शुरू कर दी है. कल (सोमवार, 5 अक्टूबर) पहले दिन करीब 100 अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है. हालांकि कुछ पर बुलडोजर चला है और बाकी पर लोगों ने खुद ही हथौड़े चलवाकर अतिक्रमण हटाने में प्राधिकरण की मदद की है.

राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज भारी पुलिस बल और एक दर्जन से ज्यादा बुलडोजरों के साथ कार्रवाई शुरू हुई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया. वाहनों को दूसरे रास्तों से डायवर्ट किया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
राजस्थान में अब हाईटेक होगी बीट पुलिसिंग, AI की मदद से मजबूत होगा सिस्टम
राजस्थान में अब हाईटेक होगी बीट पुलिसिंग, AI की मदद से मजबूत होगा सिस्टम
राजस्थान
जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?
जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?
राजस्थान
राजस्थान में शेखावत-जाट आमने-सामने, FIR की मांग पर कांग्रेस नेता का पलटवार
राजस्थान में शेखावत-जाट आमने-सामने, FIR की मांग पर कांग्रेस नेता का पलटवार
राजस्थान
जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप
जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप

यह भी पढ़ें: जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?

दुकानदारों ने खुद तोड़ीं अपनी दुकानें

पहले चरण में सड़क सीमा में आ रहे करीब 100 अतिक्रमण हटाए गए. JDA की टीम ने दुकानों के आगे बने पक्के थड़े, बरामदे, अवैध शेड और दुकानों के फ्रंट हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया. कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें और मकान तोड़ते नजर आए. लोगों का कहना था कि बुलडोजर से पूरा सामान और निर्माण बर्बाद होने से बेहतर है कि वे खुद ही जरूरी सामान निकालकर हिस्सा हटा लें.

दीपावली के त्योहार से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के सीजन को देखते हुए लाखों-करोड़ों रुपए का नया माल और स्टॉक दुकानों में भरकर रखा था. अब दुकानें टूटने और कारोबार बंद होने से उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

'प्रशासन को सुननी चाहिए थी बात'

व्यापारियों ने JDA की मार्किंग और नापजोख पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और कई जगह नापजोख को लेकर स्थिति साफ नहीं थी. लोगों का कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी.

जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 260 दुकानों को नोटिस देकर डिमार्केशन किया था. अब तीन दिन तक अभियान चलेगा और कुल 260 अतिक्रमण हटाए जाने हैं. विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई मंगलवार और बुधवार को भी जारी रहेगी. हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में अब हाईटेक होगी बीट पुलिसिंग, AI की मदद से मजबूत होगा सिस्टम

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 06 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में अब हाईटेक होगी बीट पुलिसिंग, AI की मदद से मजबूत होगा सिस्टम
राजस्थान में अब हाईटेक होगी बीट पुलिसिंग, AI की मदद से मजबूत होगा सिस्टम
राजस्थान
जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?
जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?
राजस्थान
राजस्थान में शेखावत-जाट आमने-सामने, FIR की मांग पर कांग्रेस नेता का पलटवार
राजस्थान में शेखावत-जाट आमने-सामने, FIR की मांग पर कांग्रेस नेता का पलटवार
राजस्थान
जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप
जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget