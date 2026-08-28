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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: रक्षाबंधन से पहले दर्दनाक हादसा, सड़क पर बने गड्ढे में डूबने से भाई-बहन की मौत

जयपुर: रक्षाबंधन से पहले दर्दनाक हादसा, सड़क पर बने गड्ढे में डूबने से भाई-बहन की मौत

जयपुर में निर्माणाधीन मकान की नींव के गड्ढे में भरे पानी ने दो मासूमों की जिंदगी छीन ली. राखी के त्योहार से पहले मासूम भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 07:44 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके के सड़वा मोड़ स्थित दरियावाली गली में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. निर्माणाधीन मकान की नींव के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 8 वर्षीय आलिया और 5 वर्षीय मोहम्मद अयान के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते दोनों अचानक नींव के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में गिर गए. गड्ढे में काफी पानी भरा हुआ था, जिसके चलते दोनों बच्चे उसमें डूब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. 

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स्थानीय लोगों ने बच्चों को पानी से निकाला

स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें बचाने के लिए CPR देने का प्रयास किया. इसके बाद दोनों को जल्द ही SMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. मृत बच्चों के पिता लियाकत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जयपुर में मजदूरी करते हैं. दो मासूम बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पिता ने लगाया ये आरोप

पिता लियाकत का आरोप है कि निर्माणाधीन मकान की नींव के गड्ढे में बार-बार पानी भर रहा था, इसके बावजूद इसे सुरक्षित करने या पानी निकालने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि गड्ढा खुला और पानी से भरा क्यों छोड़ा गया और हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है. रक्षाबंधन के त्योहार से महज कुछ घंटे पहले इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 07:44 AM (IST)
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