जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी



राजस्थान के जयपुर में ब्लैक थार सवार बदमाशों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने बीच सड़क जमकर उत्पात मचाया. ओवरटेक के दौरान साइड नहीं मिलने से नाराज युवकों ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी.

इसके बाद हॉकी-डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला खोरा बीसल थाना क्षेत्र में नांगल पुलिया के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे का है. टैक्सी चालक रजत सिंह अपने मामा, ममेरे भाई और भांजे के साथ निवारू रोड की तरफ जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आई थार के चालक ने हॉर्न और डिपर देकर साइड मांगी. आरोप है कि पुलिया पार करते समय साइड नहीं मिलने से थार सवार युवक भड़क गए. उन्होंने थार को टैक्सी के आगे लगाकर रास्ता रोक दिया. इसके बाद गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

मारपीट के बाद पिस्टल तान दी

पीड़ितों का आरोप है कि थार से उतरने के बाद युवकों ने हॉकी-डंडों से मारपीट की. इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर प्रदीप सिंह पर तान दी. आरोप है कि पिस्टल के बट से भी उसके सिर पर वार किया गया. वहीं यश सिंह के सिर पर पत्थर से हमला करने का आरोप है. इसके बाद आरोपियों ने कार में भी जमकर तोड़फोड़ की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खोरा बीसल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जयपुर में ब्लैक थार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

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