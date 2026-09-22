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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी

जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी

जयपुर में थार सवार युवकों की दबंगई का मामला सामने आया है.साइड न मिलने से नारज दबगों ने कैब ड्राईवर और उसके साथियों के साथ मारपीट की और पिस्टल तान दी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Sep 2026 02:37 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में ब्लैक थार सवार बदमाशों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने बीच सड़क जमकर उत्पात मचाया. ओवरटेक के दौरान साइड नहीं मिलने से नाराज युवकों ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी. 

इसके बाद हॉकी-डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. 

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला खोरा बीसल थाना क्षेत्र में नांगल पुलिया के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे का है. टैक्सी चालक रजत सिंह अपने मामा, ममेरे भाई और भांजे के साथ निवारू रोड की तरफ जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आई थार के चालक ने हॉर्न और डिपर देकर साइड मांगी. आरोप है कि पुलिया पार करते समय साइड नहीं मिलने से थार सवार युवक भड़क गए. उन्होंने थार को टैक्सी के आगे लगाकर रास्ता रोक दिया. इसके बाद गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

मारपीट के बाद पिस्टल तान दी 

पीड़ितों का आरोप है कि थार से उतरने के बाद युवकों ने हॉकी-डंडों से मारपीट की. इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर प्रदीप सिंह पर तान दी. आरोप है कि पिस्टल के बट से भी उसके सिर पर वार किया गया. वहीं यश सिंह के सिर पर पत्थर से हमला करने का आरोप है. इसके बाद आरोपियों ने कार में भी जमकर तोड़फोड़ की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खोरा बीसल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जयपुर में ब्लैक थार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Sep 2026 02:37 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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