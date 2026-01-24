हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में तेज रफ्तार Thar का कहर, बाइक सवार युवक को कुचला, युवती घायल

जयपुर में तेज रफ्तार Thar का कहर, बाइक सवार युवक को कुचला, युवती घायल

Rajasthan News: जयपुर में जयंती मार्केट चौराहे के पास थार ने बाइक सवार और पैदल युवती को टक्कर मारी. हादसे में 27 साल के फैजान की मौत हो गई, जबकि 19 साल की कुलसुम गंभीर रूप से घायल है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 24 Jan 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार थार कार का कहर देखने को मिला है. इस बार एक ब्लैक थार ने बाइक सवार युवक और पैदल जा रही युवती को टक्कर मार दी. यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सामने आया है.

यह दर्दनाक हादसा जयंती मार्केट चौराहे के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में आ रही ब्लैक थार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार थार के नीचे फंस गया.

बाइक सवार को घसीटती हुई ले गई थार

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि थार बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कुछ दूर तक उसे घसीटते हुए ले जाती है. इसके बाद गाड़ी सामने बने डिवाइडर से टकरा जाती है. टक्कर के बाद बाइक सवार थार के नीचे दब गया.

हेलमेट के बावजूद नहीं बची जान

हादसे में बाइक सवार 27 साल के फैजान की मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया है कि फैजान ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी जान नहीं बच सकी.

इस हादसे में 19 साल की कुलसुम भी गंभीर रूप से घायल हो गई. वह सड़क किनारे पैदल जा रही थी, तभी थार की चपेट में आ गई. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

थार जब्त, हिरासत में ड्राइवर

पुलिस ने हादसे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी को जब्त कर लिया है. वहीं, गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

गौरतलब है कि जयपुर में लगातार लग्जरी गाड़ियों से जुड़े हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, जिससे शहर में डर का माहौल बनता जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 24 Jan 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Thar Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shashi Tharoor: आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? सांसद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? शशि थरूर ने दिया ये जवाब
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
विश्व
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal ने किसी और लड़की के साथ दिया Smriti Mandhana को धोखा, दोस्त ने लगाए आरोप
Bollywood News: देशभक्ति से भरा सलमान खान का अवतार, ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना हुआ रिलीज़
Vasudha: Vasudha का टूटा दिल, Dev ने क्यों रची अपनी ही शादी तोड़ने की साजिश? (24.01.2026)
Chitra Tripathi: न्यूज़ रूम में Shankaracharya विवाद की खुली पोल...मचा हड़कंप! | Avimukteshwaranand
Pakistan के खैबर में आत्मघाती हमले में ISI के आतंकी की मौत...| Pakistan News | ISI News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shashi Tharoor: आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? सांसद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? शशि थरूर ने दिया ये जवाब
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
विश्व
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Ice Without Refrigerators: 300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
जनरल नॉलेज
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget