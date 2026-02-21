हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा

जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा

Jaipur News: जयपुर में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर विवाद गहरा गया है. बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने लाउडस्पीकर से होने वाले शोर को अनावश्यक बताते हुए इसे बंद करने की मांग की है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

रमजान के महीने में राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है. हवामहलविधायक बालमुकुंद आचार्य के बाद एक और बीजेपी विधायक ने लाउडस्पीर बंद किए जाने की मांग उठाई है. अब सिविल लाइंस विधानसभा सीट से विधायक गोपाल शर्मा ने इस विवाद को फिर चिंगारी दे दी है. 

बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि धर्म में लाउडस्पीकर बजाकर शोर किए जाने का कहीं भी जिक्र नहीं है. लाउडस्पीकर से शोर किए जाने की कोई जरूरत भी नहीं है. लोग जिद की वजह से लाउडस्पीकर बजाकर शोर मचाते हैं और तमाम लोगों को परेशान करते हैं. 

'खुद सजग हों और जिद छोड़ें'- गोपाल शर्मा

विधायक गोपाल शर्मा का मानना है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को इससे परेशानी होती है. बुजुर्ग और बीमार लोगों को भी दिक्कत होती है. ऐसे में उनका कहना है कि लाउडस्पीकर के शोर को लेकर लोगों को खुद ही सजग होना चाहिए और अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए. उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे अन्य लोगों को दिक्कत न हो. 

'हिंदू धर्म में कभी कभी ही शोर होता है.'

बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि लोगों की आस्था का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह ख्याल भी रखना चाहिए कि उनकी आस्था की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न उठानी पड़े. हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों में जो शोर होता है, वह महज कुछ पलों के लिए और कभी कभार होता है. 

विधायक गोपाल शर्मा से पहले बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने रमजान के पूरे महीने में लाउडस्पीकर से होने वाले शोर से लोगों को होने वाली दिक्कतों को लेकर आवाज उठाई थी. 

कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक विधायक रफीक खान ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा है यह पूरी तरह से संवैधानिक है. हर किसी को अपनी पूजा पद्धति के मुताबिक काम करने का अधिकार है. लाउडस्पीकर परंपरागत तौर पर बजाया जाता है. इसका विरोध पूरी तरह गलत है. मनुवादी सोच के लोग इसी तरह की बातें रखते हैं. यह एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश है.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Jaipur News BJP Rajasthan News Ramadan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
राजस्थान
बीकानेर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत
बीकानेर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget