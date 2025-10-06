जयपुर: SMS अस्पताल अग्निकांड में इन अधिकारियों पर गिरी गाज, पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना से छह लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने एक्शन लिया है. सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है. इसके साथ ही एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे में मौत का शिकार हुए मरीज के परिजनों को दस दस लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी तक सिर्फ छह मौतों की ही पुष्टि की है. दावा किया जा रहा है कि दो अन्य मरीजों की मौत आग लगने की घटना से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई है.

6 मृतकों के परिवारों को ही मिलेगा मुआवजा

सरकार ने जिन 6 मौतों की पुष्टि की है, मुआवजा सिर्फ उन्हीं के परिजनों को ही दिया जाएगा. उचित मुआवजे की मांग को लेकर कई मृतकों के परिजन रात से ही ट्रॉमा सेंटर कैंपस में धरने पर बैठे हुए थे.

वहीं फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कंपनी के टेंडर को निरस्त करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं. कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बड़ों के खिलाफ एक्शन कब होगा और उनकी जवाबदेही कब तय होगी?

संबंधित अधिकारियों पर एक्शन

दरअसल, ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात को तीन बजे ही अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और प्रकरण में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने सहित निलंबन की यह कार्रवाई की है. राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को दिया है.

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने लिया जायजा

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार (6 अक्टूबर) को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर वहां लगी आग की घटना का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुःखुद है. उन्होंने हादसे के मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.

जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

चिकित्सा मंत्री ने घटना स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को क्षतिग्रस्त आईसीयू को जल्द से जल्द दुरूस्त करवाने और तब तक मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

6 सदस्यीय समिति गठित

इस दौरान मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है. यह कमेटी घटना के सभी पक्षों की गहनता से जांच करेगी. कमेटी की जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को जल्द ही उचित मुआवजा दिया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्थाओं को किया जाएगा सुदृढ़

गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं अन्य सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के लिए जून माह में ही सीआईएसएफ को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे. यह रिपोर्ट भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी. इसके अनुसार पहले चरण में सवाई मानसिंह अस्पताल एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके बाद प्रदेशभर के अस्पतालों में सीआईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी.