हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में स्कूल जर्जर, मंत्री लेंगे 55 लाख की फॉर्च्यूनर, कांग्रेस ने उठाए सवाल

राजस्थान में स्कूल जर्जर, मंत्री लेंगे 55 लाख की फॉर्च्यूनर, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Jaipur News: सरकार अपने मंत्रियों के लिए तकरीबन 55 लाख रुपए की कीमत वाली नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीद रही है. इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में एक तरफ फंड की कमी की वजह से सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है. वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने मंत्रियों के लिए तकरीबन 55 लाख रुपए की कीमत वाली नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीद रही है. इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार की दलील है कि मंत्रियों को दौरों के दौरान दिक्कत होती है चार साल पुरानी गाड़ियों के खराब होने का डर बना रहता है. इस वजह से महंगी लग्जरी फॉर्च्यूनर कार खरीदने का फैसला कतई गलत नहीं है. हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर खरीदे जाने पर ऐतराज जताते हुए न सिर्फ सवाल उठा रही है, बल्कि इसे गैरजरूरी भी बता रही है. 

अपनी निजी फॉर्च्यूनर से चलते हैं कई मंत्री

राजस्थान में इन दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर मंत्रियों की संख्या चौबीस है. मुख्यमंत्री समेत ज्यादातर मंत्री अभी इनोवा की सवारी कर रहे हैं. कुछ मंत्री अपनी निजी फॉर्च्यूनर से भी चलते हैं. 

सरकार ने पिछले दिनों फैसला किया था कि सभी मंत्रियों के साथ ही कुछ अन्य प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को अब नई लग्जरी फॉर्च्यूनर कार की सवारी कराई जाएगी. इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री ऑफिस भेजा गया. 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर की मंजूरी

मुख्यमंत्री ऑफिस ने पहले चरण में सभी मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी. इसके लिए बजट को भी मंजूरी दे दी गई. मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर के जिस लग्जरी मॉडल को खरीदने का बजट मंजूर हुआ है, उसकी कीमत 54 लाख रुपए प्रति वाहन है. 

इस बीच यह तय किया गया था कि कुल 41 लग्जरी फॉर्च्यूनर खरीदी जानी है. पहले चरण में फिलहाल 24 मंत्रियों के लिए ही गाड़ियों की खरीद के मंजूरी दी गई है. दस फॉर्च्यूनर सरकार के पास आ भी चुकी हैं. सरकार चाहती है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां विधानसभा का शीतकालीन और बजट सत्र खत्म होने के बाद ही मंत्रियों को दी जाएं, ताकि सियासी कोहराम होने से बचा जा सके. 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना

इस बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स गिर रही हैं. बच्चों की मौत हो रही है. मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिल सका है. 

उन्होंने कहा कि ऐसे में मंत्रियों के लिए लग्जरी फॉर्च्यूनर खरीदने का फैसला व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है. उनके मुताबिक मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां 4 साल पहले ही खरीदी गई थी. ऐसे में नई गाड़ियां खरीदे जाने की कोई जरूरत नहीं थी.

 मंत्रियों ने अपने आराम के लिए यह फैसला लिया है. मंत्रियों के लिए लग्जरी फॉर्च्यूनर खरीदे जाने से ज्यादा जरूरी बच्चों की शिक्षा के सुरक्षित इंतजाम किए जाने और उनकी स्कूल बिल्डिंग्स को ठीक कराया जाना जरूरी है. 

कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस को आरोपों पर किया पलटवार

कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार भी किया है. उनके मुताबिक नई गाड़ियां खरीदी जानी बेहद जरूरी थी. पुरानी गाड़ियों में मंत्रियों को दौरे करने में दिक्कत आ रही है. मौजूदा गाड़ियां तकरीबन 4 साल पुरानी हो चुकी हैं. ऐसे में वह बीच सफर कभी भी खराब हो सकती हैं. 

उन्होंने कहा कि विपक्ष का एतराज पूरी तरह गलत है. नई फॉर्च्यूनर शौक नहीं बल्कि जरूरत है. मंत्री तेजी से जनता के बीच पहुंचेंगे तो उनके काम भी आसानी से होंगे. गौरतलब है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग की तरफ से  चार दिन पहले ही हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान  बताया गया कि राज्य के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स  को ठीक करने के लिए बीस हजार करोड़ रुपए की जरूरत है. यह भी बताया गया कि सरकार के पास फंड की कमी है और पूंजीपतियों व संस्थाओं से मदद मांगी जा रही है. 

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Govind Singh Dotasra BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
बॉलीवुड
'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है
प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- '90 पर्सेंट शादियां फेक होती है'
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: अच्छे खासे सीरियल की फिल्म बना कर सब बर्बाद कर दिया
Crypto Market Shock: Bitcoin $70,000 के नीचे क्यों फिसला?| Paisa Live
Tum se Tum Tak: आर्यवर्धन की तड़प से अंजान अनु, क्या मोहित को बना लेगी अपना नया हमसफ़र? (06.02.2027)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
बॉलीवुड
'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है
प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- '90 पर्सेंट शादियां फेक होती है'
इंडिया
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट
ट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट
हेल्थ
Paan Benefits: इन चार तरह के लोगों के लिए वरदान होता है पान का पत्ता, जानें इसे खाने का सही तरीका
इन चार तरह के लोगों के लिए वरदान होता है पान का पत्ता, जानें इसे खाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget