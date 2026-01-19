जयपुर ऑडी हादसा: 16 लोगों को कुचलने वाला आरोपी दिनेश रणवा 10 दिन बाद अरेस्ट, जंगल में छिपा था

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते 9 जनवरी को हाई स्पीड लग्जरी कार ऑडी द्वारा 16 लोगों को बेरहमी से कुचले जाने का मामला सामने आया था. अभी तक कार का ड्राइवर और मुख्य आरोपी दिनेश रणवा पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, लेकिन करीब 10 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है.

जयपुर पुलिस ने रिंग रोड से उसकी गिरफ्तारी की है. जांच में पता चला है कि हादसे में शामिल कार दिनेश की ही थी और हादसे के वक्त ड्राइव भी वही कर रहा था.

कई घंटों तक पैदल चलकर जंगल में छिपा दिनेश रणवा

लोगों को कुचलने के बाद दिनेश रणवा ने कार वहीं छोड़ दी थी और कई घंटे तक पैदल चलकर जंगल में जाकर छिप गया था. वहां गुजर-बसर करने के लिए वह जानवर चराने वालों से खाना मांगकर खा रहा था. इसके बाद अगले दिन उसने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली और जयपुर छोड़कर हरियाणा के करनाल पहुंच गया.

जंगल, करनाल फिर हरिद्वार निकल गया आरोपी दिनेश

दिनेश करनाल में भी नहीं रुका. वहां से वह हरिद्वार निकल गया और इतने दिनों तक वहीं पर रहा. जब दिनेश के पैसे खत्म होने लगे तो वह जयपुर आ गया. यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

जयपुर पुलिस ने ऑडी हादसे के आरोपी दिनेश रणवा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. ऑडी कार हादसे में पुलिस ने यह आठवीं गिरफ्तारी की है. कार सवार चार में से तीन लोग पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं. इसके अलावा, मौके से भागने वाले आरोपियों को मदद करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कोर्ट में पेश होगा दिनेश रणवा

मालूम हो, यह घटना 9 जनवरी की रात को जयपुर शहर के मानसरोवर इलाके में स्थित पत्रकार कॉलोनी में हुई थी. ऑडी कार से कुचले जाने से एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में जयपुर पुलिस मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को सोमवार (19 जनवरी) को कोर्ट में पेश करेगी.