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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में अनु मीणा मौत मामले में CBI जांच की मांग, परिवार ने कहा- आरोपी पति को फांसी हो

जयपुर में अनु मीणा मौत मामले में CBI जांच की मांग, परिवार ने कहा- आरोपी पति को फांसी हो

Anu Meena Death Case: अनु की मां माया देवी का आरोप है कि जयपुर पुलिस, इंजीनियर पति गौतम मीणा के रसूख के आगे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सक्रियता से काम नहीं कर पा रही है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 May 2026 11:43 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाली अनु मीणा के परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. अनु मीणा के परिवार वालों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के 12 दिन बाद भी जयपुर पुलिस अभी तक आरोपी गौतम समेत किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पूरे मामले में जयपुर पुलिस ने अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई भी नहीं की है.

पुलिस ने मीडिया को दिए गए बयान में आरोपी पति गौतम मीणा का घर सील किए जाने की बात कही है लेकिन उसके घर में सिंपल ताला लगा हुआ है और उसे सील नहीं किया गया है. आरोपी पति गौतम मीणा कभी भी घर में दाखिल होकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. पुलिस ने इस घर पर अभी तक कोई नोटिस भी चस्पा नहीं किया है.

'अनु के आरोपियों को दो दिन में गिरफ्तार करे पुलिस'

परिवार वालों का आरोप है कि जयपुर पुलिस इस मामले में उतनी सक्रियता से काम नहीं कर रही है, जितना उसे करना चाहिए. ऐसे में यह मामला अब सीबीआई को हैंडओवर हो जाना चाहिए. सीबीआई ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच कर सकती है. 

अनु के परिवार वालों ने जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं. उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ सीबीआई की जांच से ही मिल सकता है. परिवार वालों ने जयपुर पुलिस को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर जयपुर पुलिस ने दो दिनों में इंजीनियर पति समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा तो वह लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. 

अनु के माता-पिता और दोनों भाइयों ने लगाए आरोप

अनु की मां माया देवी का आरोप है कि जयपुर पुलिस, इंजीनियर पति गौतम मीणा के रसूख के आगे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सक्रियता से काम नहीं कर पा रही है. उन्हें अब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रहा. वहीं, अनु के पिता रोहिताश मीणा और दोनों भाई दीपक व नीरज का भी कहना है कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है. 

परिजनों का कहना है कि वक्त बीतने के साथ सबूत खत्म होते जाएंगे. ऐसे में सीबीआई ही साइंटिफिक तरीके से सबूतों को जुटाकर कैसे को मजबूत कर सकती है. परिवार वालों का कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की ट्विशा शर्मा के मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, इसी तरह से अनु मीणा मामले की जांच भी सीबीआई से कराई जानी चाहिए.

परिवार ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार से भी मामले की जांच सीबीआई को सौंप जाने की अपील की है. परिवार इस मामले में जल्द ही सरकार के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकता है.

अनु के आरोपियों को फांसी दिलाना चाहता है परिवार

अनु के परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई जांच से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है. वह बेटी की मौत के जिम्मेदार इंजीनियर पति गौतम मीणा को फांसी की सजा चाहते हैं. ऐसे में वह किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Rajasthan News 
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