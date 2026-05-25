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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर अनु मीणा सुसाइड केस: 'पापा ने मम्मी को मार डाला...', सहमे हुए बोले बच्चे, परिवार को पहले से था शक

जयपुर अनु मीणा सुसाइड केस: 'पापा ने मम्मी को मार डाला...', सहमे हुए बोले बच्चे, परिवार को पहले से था शक

Anu Meena Murder Case: अनु मीणा की शादी करीब 11 साल पहले 2015 में गौतम मीणा हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हुआ विवाद 7 अप्रैल 2026 को अनु मीणा की आत्महत्या के बाद खत्म हुआ.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 01:54 PM (IST)
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  • बच्चों ने पिता को फांसी या काले पानी की सजा चाही.

राजस्थान की राजधानी जयपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर भले ही सरकारी तंत्र बड़ी-बड़ी बातें करता हो लेकिन अनु मीणा आत्महत्या मामले में सामने आया CCTV फुटेज समाज और सरकारी तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा  है. ये घटना किसी दूरदराज गांव में नहीं, बल्कि प्रदेश की राजधानी में हुई है. इस घटना के बाद तमाम मंचों पर इस घटना की निंदा की जा रही है.

ये मामला अनु मीणा और उसके पति गौतम मीणा से जुड़ा है, जिनकी शादी करीब 11 साल पहले 2015 में हुई थी.  शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हुआ विवाद 7 अप्रैल 2026 को अनु मीणा की आत्महत्या के बाद खत्म हुआ. दहेज की प्रताड़ना से परेशान होकर अनु मीणा ने आत्महत्या कर ली. 

 

पहले भी अनु मीणा और बच्चों को मारने की कोशिश कर चुका है आरोपी

अनु की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इससे पहले भी 13 मार्च 2026 को अनु का इंजीनियर पति गौतम उसे और बच्चों को मारने की कोशिश कर चुका था. अनु के भाई नीरज मीणा ने बताया कि 13 मार्च की रात को गौतम ने बहन अनु मीणा और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर एलपीजी गैस ऑन करके बाहर से गेट लगा दिया था. रातभर बच्चे और बहन उस घर में कैद रहे. हालांकि, इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. अनु मीणा और दोनों बच्चे जब सुबह उठे तो गेट बाहर से बंद था, जिस पर अनु ने अपने भाई दीपक को फोन कर इस घटना की जानकारी दी. 

दीपक ने अपने रिश्तेदार को फोन कर मदद करने के लिए कहा. इसके बाद रिश्तेदारों ने अनु के घर जाकर उसका दरवाजा खोला और फिर अनु दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर त्रिवेणी नगर चली गई. अनु ने जब गौतम से इस बारे में बात की तो उसने कहा उससे गलती से हुआ होगा. वह रात को ही गांव चला गया था. उसने फोन पर ही अनु से माफी मांगी और उसे वापस बुला लिया. भाई ने बताया कि हमने मना भी किया, लेकिन शाम को ही बहन वापस चली गई और उसकी बातों पर भरोसा कर लिया.

बेटे ने बताया कैसे मां को प्रताड़ित करता था पिता

इस घटना से 10 दिन पहले 3 मार्च को भी गौतम ने अनु के साथ मारपीट की थी, जिसका CCTV विडियो भी सामने आया है. वीडियो में बेटे के सामने गौतम अनु से मारपीट करता दिखाई दे रहा है और गालियां दे रहा है. इस वीडियो में अनु का मासूम बेटा बेबस खड़ा सब कुछ देख रहा था उसके कानों में पिता की गालियां तो दूसरी तरफ आँखों में मां का चेहरा घूम रहा होगा. बेटे माहिर ने उस दिन की घटना को दोहराते हुए कहा कि पापा शराब पीकर घर आए थे. मम्मी के साथ झगड़ा करने लगे और मारपीट की. इसके बाद मुझे बोलने लगे मैं क्या करूं तेरी मम्मी है ही ऐसी.  इन्हीं सब घटनाओं के चलते अनु ने परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठाया. 7 अप्रैल को पति गौतम को वीडियो कॉल कर उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली.

बच्चों ने कहा- हमेशा मां के साथ करते थे मारपीट

अनु के दोनों बच्चों का कहना है कि पिता गौतम मीणा हमेशा उनकी मां के साथ मारपीट करता रहता था. उन्हें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था. पिता के इस रवैए को देखकर उन्हें भी डर लगता था. वह मम्मी को बचा तो नहीं पाते थे लेकिन बाद में उसकी मदद करते थे.  बच्चे चाहते हैं कि उनके जल्लाद पिता को या तो फांसी की सजा दी जाए या फिर काले पानी की सजा. बच्चों का कहना है कि उनकी मां ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मजबूर किया गया. ऐसे में यह खुदकुशी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हत्या है.  पिता को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए. 

परिजनों को गौतम की हरकतों पर पहले से था शक

परिजनों के मुताबिक उन्हें इस बात की आशंका थी कि वह अनु को मार सकता है.  इस वजह से उन्होंने कई बार उसे पति का घर छोड़कर अपने साथ रहने को कहा था, लेकिन वह परिवार वालों के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी. इस कारण वो तमाम प्रताड़ना सहते हुए भी उसी के साथ रहती थी. परिवार वालों का कहना है कि अनु के दोनों बच्चे एक-एक घटना के गवाह है. बच्चों ने ही अनु का मोबाइल चेक करने के लिए कहा था.  मोबाइल से ही उन्हें हैवानियत का सीसीटीवी मिला था. परिवार वाले अब आरोपी पति गौतम मीणा व दूसरे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं. 

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से संतुष्ट परिवार

इसके अलावा भाई नीरज ने यह भी आरोप लगाया है कि सीसीटीवी के साथ वह 13 मई को मुहाना पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था. दो दिन बाद डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के दखल पर एफआईआर दर्ज हुई थी. परिवार फिलहाल पुलिस जांच से संतुष्ट है और यह चाहता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. 

इस पूरे मामले में मुहाना थाना पुलिस जांच कर रही है. हालांकि, अब भी आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. एसीपी (IPS) आदित्य काकड़े ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी गौतम मीणा की तलाश कर रही है, उससे जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटा रहे हैं. इस घटना की गहनता से जांच की जाएगी और आरोपी को भी जल्द गिरफेतार कर लेंगे.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 25 May 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN JAIPUR Anu Meena Suicide
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