राजस्थान की राजधानी जयपुर से गुजरने वाले दिल्ली अजमेर हाईवे पर आज (9 फरवरी) को सुबह केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई. जयपुर वासी अभी दो साल पहले हुए ‘भांकरोटा अग्निकांड’ को पूरी तरह भूले भी नहीं थे कि आज फिर एक बड़ा हादसा होते-होते टला है.

हालांकि इस बीच कई हादसे इस सड़क पर होते रहे हैं, लेकिन आज सुबह केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग ने एक बार फिर दिल में दहशत भर दी. आग लगने के बाद जब तक दमकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक पुलिस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद फायर फाईटर बनकर आग बुझाने का प्रयास किया. दमकल के समय पर पहुंचने से आग पर काबू पा लिया गया था.

पुलिया पर चढ़ते वक्त टायर से निकली चिंगारी से लगी आग

जयपुर अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में आग लगने कि यह घटना सुबह करीब 5 बजे के आस-पास की बताई जा रही है. जब केमिकल से भरा ट्रक रामचंद्रपूरा पुलिया पर पहुंचा तब अचानक उसमें आग लग गई. पुलिस को सूचना मिलते ही भांकरोटा थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ जाप्ते अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

उन्होंने बताया कि मिथाइल केमिकल से यह टैंकर भरा हुआ था और पुलिया पर चढ़ते ही टायर के पास चिंगारियां निकली जिससे केमिकल टैंकर के निचले हिस्से में आग लग गई. अचानक हुई घटना को देखकर मौके पर मौजूद आस पास के लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद ड्राइवर ने बताया कि आग लगने के बाद उसने टैंकर को खड़ा कर दिया और जान बचाने के लिए नीचे उतर गया.

पुलिस ने ही फायर फाईटर बनकर आग बुझाने का प्रयास किया

मौके पर पहुंचते ही थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और वहां मौजूद लोगों ने भी इस दौरान उनकी मदद की. जब तक मौके पर दमकल टीम पहुंचती, तब तक पुलिस ही फायर फाईटर बनकर आग बुझाने का प्रयास करती रही. इसके बाद दमकल टीम भी मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट बाद आग पर काबू पा लिया गया.