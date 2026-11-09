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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan AQI: दिवाली पर पटाखों से बिगड़ी जयपुर की आबोहवा, 550 के पार पहुंचा AQI

Rajasthan AQI: दिवाली पर पटाखों से बिगड़ी जयपुर की आबोहवा, 550 के पार पहुंचा AQI

दीपावली पर बजने वाले पटाखों और आतिशबाजी की वजह से जयपुर की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. यहां एक्यूआई 550 रहा है. साथ ही प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन भी हुई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 09 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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दीपावली पर बजने वाले पटाखों और आतिशबाजी की वजह से पिंक सिटी जयपुर की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है. रात को जब पटाखे फूट रहे थे और आतिशबाजी हो रही थी, उस वक्त जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 का आंकड़ा पार कर गया था.

जानकारी के मुताबिक, सुबह 9:00 बजे के करीब हवा में प्रदूषण की मात्रा 230 से 320 के बीच रिकॉर्ड की गई है. इससे लोगों को सांस लेने, आंखों में जलन होने और ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है. तमाम लोग मुंह पर मास्क लगाकर या चेहरे को ढक कर ही बाहर निकल रहे हैं. लोगों का कहना है कि सड़क पर निकलने में बेचैनी सी हो रही है. इन दिनों लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है.

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प्रदूषण की वजह से घटी दृश्यता

शहर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर सैकड़ो की संख्या में कबूतर दाना चुगते हैं, लेकिन पटाखों की आवाज सुनकर यह बेजुबान परिंदे भी हवा में उड़ान भरने लगते हैं. धुंध यानी स्मॉग भी काफी ज्यादा है. शहर के बीचो-बीच थोड़ी दूर की बिल्डिंग या दूसरी चीज साफ नहीं दिख रही है. आने वाले एक-दो दिनों में हवा में प्रदूषण की मात्रा और बढ़ सकती है, ऐसे में लोगों को और सावधानी बरतने की जरूरत है.

अन्य शहरों में भी दूषित रही हवा

दिवाली पर बजने वाले पटाखों और आतिशबाजी ने सिर्फ जयपुर बल्कि देश के अन्य शहरों की हवा खराब हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, अजमेर का एक्यूआई 232, अलवर का एक्यूआई 304, भरतपुर का एक्यूआई 263, भिवाड़ी का एक्यूआई 305, बीकानेर का एक्यूआई 269, चित्तौड़गढ़ का एक्यूआई 237, कोटा का एक्यूआई 238 और उदयपुर का एक्यूआई 235 रहा है. प्रदूषण से बचाव के लिए लोग मास्क का सहारा भी लेने को मजबूर हो रहे हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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