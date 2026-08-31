Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में एक और एग्जाम रद्द! अब AIIMS भर्ती परीक्षा में सर्वर ठप

जयपुर में एक और एग्जाम रद्द! अब AIIMS भर्ती परीक्षा में सर्वर ठप

राजस्थान के जयपुर में AIIMS भर्ती परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. आधे घंटे की देरी से शुरू हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. इस दौरान अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर में सोमवार (31 अगस्त) को AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम-5 की दोबारा परीक्षा के दौरान सर्वर में खराबी के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ. सामान्य भर्ती परीक्षा-5 के दौरान तकनीकी व्यवधान होने पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई. यह घटना सीतापुरा स्थित ION डिजिटल जोन केंद्र पर हुई. 

एडीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग के जरिए उम्मीदवारों को शांत किया गया. AIIMS ने फिलहाल इस केंद्र पर परीक्षा रद्द कर दी है. कल NEET PG परीक्षा के दौरान भी इसी केंद्र पर हंगामा हुआ था. घटना के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किया. 

राजस्थान HC के कार्यवाहक CJ के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, की नारेबाजी

सांगानेर थानाधिकारी ने दी यह जानकारी

सांगानेर सदर पुलिस थाना के थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया, "घटना सीतापुरा स्थित आईओएन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर हुई." उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर एम्स की ओर से सामान्य भर्ती परीक्षा-5 के माध्यम से ग्रुप ‘ब’ और ग्रुप ‘ग’ के गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई. 

कुमार ने बताया, "परीक्षा का आयोजन सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक होना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षा आधे घंटे देरी से शुरू हुई. कुछ मिनटों बाद ही सर्वर ठप हो गया, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर एक-दो बार बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई. 

परेशानी के बाद अभ्यर्थियों ने जताया कड़ा विरोध

इसके बाद अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर आकर विरोध जताया और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जाहिर की. थानाधिकारी ने बताया कि एम्स ने इस परीक्षा केंद्र की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी है. कुछ दिनों के बाद परीक्षा दोबारा होगी.

उन्होंने बताया कि इसी केंद्र पर स्नतकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) आयोजित की गई थी और उस समय भी तकनीकी खामी आई थी जिसकी वजह से इस केंद्र की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. 

सर्वर ठप होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी

सर्वर की समस्या के कारण कई अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में परेशानी हुई. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी देखने को मिली. उनका कहना है कि जब परीक्षा समय पर शुरू नहीं हुई और बीच में सर्वर भी बंद हो गया, तो उन्हें पूरा समय और निष्पक्ष मौका कैसे मिलेगा.

अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए AIIMS CRE-5 री-एग्जाम को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है. इससे पहले भी परीक्षा को लेकर तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

राहुल गांधी पर FIR से नाराज अशोक गहलोत, बोले- 'BJP की तानाशाही...'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में एक और एग्जाम रद्द! अब AIIMS भर्ती परीक्षा में सर्वर ठप
जयपुर में एक और एग्जाम रद्द! अब AIIMS भर्ती परीक्षा में सर्वर ठप
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म, 30 हजार से ज्यादा नामांकन
राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म, 30 हजार से ज्यादा नामांकन
राजस्थान
राजस्थान HC के कार्यवाहक CJ के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, की नारेबाजी
राजस्थान HC के कार्यवाहक CJ के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, की नारेबाजी
राजस्थान
राहुल गांधी पर FIR से नाराज अशोक गहलोत, बोले- 'BJP की तानाशाही...'
राहुल गांधी पर FIR से नाराज अशोक गहलोत, बोले- 'BJP की तानाशाही...'
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
पंजाब
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget