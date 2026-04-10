जयपुर: घर के बाहर बैठी महिला को वैन ने कुचला, 15 मीटर तक घसीटने से हुई मौत, घटना CCTV में कैद

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur Accident: घर के बाहर बैठी महिला को वैन ने कुचला, 15 मीटर तक घसीटने से हुई मौत, घटना CCTV में कैद

Jaipur Accident: घर के बाहर बैठी महिला को वैन ने कुचला, 15 मीटर तक घसीटने से हुई मौत, घटना CCTV में कैद

Jaipur Accident News: घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया. साथ ही स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Apr 2026 08:18 AM (IST)
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जयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार वैन ने घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी. चालक द्वारा टक्कर मारने के बाद महिला को कुचला गया और करीब 15 मीटर तक घसीटता गया. 

घसीटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई. सीसीटीवी के आधार पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक की वैन को जब्त कर लिया है. पुलिस द्वारा मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन मिला है.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया. साथ ही स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई. महिला का शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. महिला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

यह घटना शहर के  महेश नगर इलाके की रिहायशी चौधरी कालोनी  में उस समय हुई, जब आसपास सामान्य आवाजाही चल रही थी. अचानक हुई इस टक्कर से महिला करीब 15 फीट तक घिसटती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई. 

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह दर्दनाक हादसा बुधवार को दोपहर करीब एक बजे हुआ. हादसे के वक्त महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी. सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बुजुर्ग महिला घर के बाहर बैठी हुई है.

घर से कुछ दूर पर ही एक वैन खड़ी हुई है. अचानक वैन स्टार्ट हो गई और सीधे महिला को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए. हादसे के बाद ड्राइवर वैन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है. हादसे का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका सीजफायर पर जयपुर में जमकर जश्न, शिया समुदाय ने मिठाई बांटकर मनाई 'ईद जैसी खुशी'

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Published at : 10 Apr 2026 08:18 AM (IST)
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