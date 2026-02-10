भीलवाड़ा: बुजुर्ग की जिद, विधायक ने हथेली पर लिखा वादा, '1 साल में बन जाएगी पुलिया'

राजस्थान की राजनीति में वादे और दावे तो आम हैं, लेकिन भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. कांटी ग्राम में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह के दौरान जब एक बुजुर्ग ने मौखिक आश्वासन पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, तो क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद मीणा ने बुजुर्ग की हथेली पर ही पेन से अपना वादा लिख दिया. यह दृश्य अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने कांटी गांव स्थित घेवरिया खाल पर पुलिया निर्माण की पुरानी मांग उठाई. विधायक मीणा ने माइक से जल्द निर्माण का भरोसा दिलाया. तभी मंच पर मौजूद बुजुर्ग ग्रामीण रामेश्वर लाल सेन ने पूर्व के अनुभवों का हवाला देते हुए टोकते हुए कहा, "साहब, हाथ पर लिखकर दीजिए"

तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पंडाल

उन्होंने कहा, "साहब, ऐसे आश्वासन तो पहले भी बहुत मिले हैं, आप मेरे हाथ पर लिखकर दीजिए." बुजुर्ग की इस मासूम जिद और अविश्वास को देख विधायक मुस्कुराए. उन्होंने तुरंत पेन निकाला और बुजुर्ग की हथेली पर लिख दिया- "एक वर्ष में कांटी घेवरिया खाल की पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा." विधायक के इस अंदाज पर पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

कांग्रेस पर साधा निशाना- करोड़ों के कार्यों की सौगात

विधायक गोपीचंद मीणा ने इस मौके पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल घोषणाएं कीं, जबकि हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है. कार्यक्रम में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. प्रशासक रतनलाल बलाई ने बताया कि इसमें सामुदायिक चौक की चारदीवारी, गढ़ के बालाजी मंदिर में टीन शेड, मीणा का खेड़ा विद्यालय में खेल मैदान, गणेश घाट विकास, शिव मंदिर विश्रांति गृह और श्मशान घाट के कार्य शामिल हैं. इसके अलावा, डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए विद्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया.