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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजंग ने बिगाड़ा राजस्थान के मसाला बाजार का 'जायका', किसान चिंतित, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

जंग ने बिगाड़ा राजस्थान के मसाला बाजार का 'जायका', किसान चिंतित, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

Iran Isreal War: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का सीधा असर भारत के मसाला बाजार पर दिख रहा है. राजस्थान के प्रमुख मसालों (जीरा, धनिया, हल्दी) के दाम गिर गए हैं, जबकि लाल मिर्च स्थिर है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 10:07 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में करीब 40 दिनों तक चले युद्ध और उसके बाद बने तनावपूर्ण हालातों का सीधा असर अब सात समंदर पार भारत के बाजारों पर दिखने लगा है. राजस्थान के प्रसिद्ध मसाला बाजार का गणित इस अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण पूरी तरह से बिगड़ गया है.

विदेशी मांग घटने और शिपिंग चार्ज में भारी बढ़ोतरी के कारण राज्य में तैयार और कच्चे मसालों के दाम तेजी से गिर गए हैं. इस स्थिति ने जहां एक तरफ आम उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों और व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं.

जीरा, धनिया और हल्दी हुए सस्ते, लाल मिर्च के तेवर बरकरार

राजस्थान की प्रमुख मंडियों में इन दिनों मसालों का भारी स्टॉक जमा हो गया है. व्यापारियों का कहना है कि विदेशों से आने वाले ऑर्डर में भारी कमी आई है, जिसके चलते माल मंडियों से बाहर नहीं जा पा रहा है. इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. खासतौर पर हल्दी, धनिया, जीरा और अन्य प्रमुख मसालों के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि, इस चौतरफा गिरावट के बीच लाल मिर्च के भाव अभी भी स्थिर बने हुए हैं या कुछ मंडियों में तेज हैं. जानकारों के मुताबिक, इस बार मिर्च की पैदावार कम हुई थी, जिस कारण इसकी कीमतों पर विदेशी तनाव का कोई खास असर नहीं पड़ा है.

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क्यों आई मसालों के दाम में इतनी गिरावट?

मसाला बाजार में आई इस मंदी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

  • आयात में कमी: मिडिल ईस्ट के कई देश भारतीय मसालों (खासकर राजस्थान के मसालों) के बहुत बड़े खरीदार माने जाते हैं. लेकिन युद्ध और लगातार तनाव के कारण वहां की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे उन्होंने मसालों का आयात काफी कम कर दिया है.
  • शिपिंग लागत में बेतहाशा वृद्धि: समुद्री रास्तों पर मंडराते जोखिम और हमलों के डर से शिपिंग कंपनियों ने अपना किराया (Shipping Charge) बेतहाशा बढ़ा दिया है. इससे मसालों का निर्यात करना व्यापारियों के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है.

सरकार से मदद की गुहार

लगातार गिरते दामों और मंडियों में डंप होते माल को देखकर मसाला व्यापारी और किसान बेहद परेशान हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

व्यापारियों की मांग है कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज या राहत का ऐलान करे. साथ ही, शिपिंग लागत के बोझ को कम करने और मिडिल ईस्ट के अलावा भारतीय मसालों के लिए दुनिया के अन्य देशों में नए बाजार तलाशने की दिशा में भी तेजी से काम किया जाए, ताकि करोड़ों रुपये के इस मसाला उद्योग को गहरे संकट से बाहर निकाला जा सके.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Apr 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Middle East Conflict RAJASTHAN NEWS
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