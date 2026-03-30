जोधपुर में दो IPS अधिकारियों का भव्य विवाह! केके बिश्नोई संग अंशिका वर्मा ने लिए सात फेरे, देखें तस्वीरें
Jodhpur IPS Officers Grand Wedding: जोधपुर में दो आईपीएस अधिकारियों का शाही विवाह चर्चा में बना हुआ है.संभल एसपी केके विश्नोई और बरेली की एएसपी अंशिका वर्मा ने अजीत भवन पैलेस में सात फेरे लिए.
जोधपुर में रविवार (29 मार्च) को एक खास और भव्य विवाह समारोह देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश कैडर के दो आईपीएस अधिकारी विवाह बंधन में बंध गए. संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बरेली ग्रामीण की एएसपी अंशिका वर्मा के साथ सात फेरे लिए. यह शाही शादी जोधपुर के अजीत भवन पैलेस में आयोजित हुई.
रविवार की शाम को ही जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही नजर आई. देर शाम केके बिश्नोई के पैतृक गांव से बारात सर्किट हाउस पहुंची, जहां से सभी बाराती के रूप में सम्मिलित हुए और बारात अजित भवन पैलेस पहुंची. जहां परम्परानुसार विवाह की रस्में आयोजित की गई.
घुटनों पर बैठकर केके विश्नोई ने पहनी वरमाला
वरमाला समारोह इस विवाह का सबसे आकर्षक क्षण रहा. अंशिका वर्मा ने पहले कृष्ण कुमार बिश्नोई को वरमाला पहनाई, जिसके बाद बिश्नोई ने घुटनों पर बैठकर अपनी अर्धांगिनी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वरमाला स्वीकार की.
इसके बाद उन्होंने भी अंशिका को वरमाला पहनाई. इस दौरान पुष्पवर्षा और आतिशबाजी ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया. विवाह समारोह में कृष्ण कुमार बिश्नोई सफेद शेरवानी और साफे में नजर आए, वहीं अंशिका वर्मा लाल सुर्ख दुल्हन के जोड़े में बेहद आकर्षक दिखीं.
जोधपुर में होगा भव्य रिसेप्शन
सोमवार (30 मार्च) को जोधपुर के लहरिया रिसोर्ट में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता शामिल होंगे. पिछले कई दिनों से चल रही इस शादी की चारों तरफ जमकर चर्चा हो रही है.
फिलहाल अब यह शादी अंतिम रूप ले चुकी है. रविवार को अंशिका वर्मा केके बिश्नोई के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है. पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी की रस्मों को निभाया गया है. इस शादी के वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुके हैं. विवाहित जोड़े के लोग जमकर बधाईयां दे रहे हैं. बता दें कि एसपी पहले रेंज रोवर से बारात लेकर अपने घर से रवाना हुए. इसके बाद वह घोड़ी पर सवार नजर आए.
ये भी पढ़ें: Jodhpur News: 'दूसरों पर पत्थर न फेंकें…', अशोक गहलोत के 'बेटों को दूर रखो' वाले बयान पर बरसे मंत्री जोगाराम पटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL