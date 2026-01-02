भीलवाड़ा में अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश, नकली सोना बेचकर करते थे लाखों की ठगी!

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रतापनगर थाना ने एक बड़ी और सनसनीखेज धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय ठग गिरोह की पोल खोल दी है. पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए असली सोना बताकर नकली सोना बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है.

राजा-महाराजाओं के समय का सोना बताकर जीता भरोसा

थाना प्रभारी राजपाल सिंह के अनुसार, थाने में दर्ज प्रकरण में पीड़ित की दुकान पर दो मजदूर जैसे दिखने वाले व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने खुद को पुराने राजा-महाराजाओं के समय का सोना रखने वाला बताया, जिसके बाद उन दोनों ने सोने की चेन का एक छोटा टुकड़ा दिखाया.

प्रारंभिक जांच करने के बाद सोने की 78 प्रतिशत शुद्धता सामने आई, जिससे पीड़ित का भरोसा जीता गया. दोनों व्यक्तियों ने बताया कि उनके पास ऐसा ही 30 तोला सोना ओर है, जिसकी कीमत 23 लाख रुपये बताई गई.

पीड़ित को पैसे लेकर कुंभा सर्किल पर बुलाया

पीड़ित ने उनसे सौदा पक्का करने के बाद उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया था. इसके बाद राजू नामक व्यक्ति ने फोन कर पीड़ित को कुंभा सर्किल पर पैसे लेकर आने को कहा, जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा तो राजू अपने साथी और एक महिला साथी के साथ वहां पहुंचा.

फिर महिला ने सोने के आभूषणों से भरी एक थैली पीड़ित को सौंपी और राजू ने उससे 23 लाख रुपये ले लिए. पैसे देने के बाद जब पीड़ित ने आभूषणों की पुनः जांच करवाई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पता चला की थैली में रखा सारा सोना नकली (पीतल) था.

पुलिस ने कर्नाटक से गिरोह के सदस्य को किया गिरफतार

घटना सामने आते ही पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद तकनीकी व गोपनीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने कर्नाटक से गिरोह के एक सदस्य खीमाराम को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान गिरोह के ठगी के तरीके और उनके नेटवर्क की कई परतें भी खुलीं.

अनोखे तरीके से करते थे ठगी

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य देश के विभिन्न राज्यों में फूल या गमले बेचने का काम करते हुए रेकी करते हैं. जिसमें वे किसी सम्पन्न व्यक्ति को चिह्नित कर उसे “पुराना सोना” बताकर कम दाम में नकली सोने (पीतल) की माला बेचते हैं.

गिरोह के लोग माला में कुछ असली सोने के मोती लगाकर प्रारंभिक जांच कराते हैं, जिससे पीड़ित का विश्वास जीत लिया जा सके. इसके बाद नकली सोना थमाकर बड़ी रकम लेकर गिरोह मौके से फरार हो जाते हैं.

पुलिस की पूछताछ के दौरना गिरोह के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कई राज्यों में इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया है. जिसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्य शामिल है.