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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSirohi News: मावल बॉर्डर से चकमा देकर निकला तस्कर गुजरात में धराया, 14 किलो चरस व पिस्टल बरामद

Sirohi News: मावल बॉर्डर से चकमा देकर निकला तस्कर गुजरात में धराया, 14 किलो चरस व पिस्टल बरामद

Sirohi News In Hindi: सिरोही की मावल चौकी पर पुलिस को चकमा देकर निकले तस्कर को गुजरात के अमीरगढ़ में दबोचा गया, उसके पास से 14 किलो चरस, पिस्टल और 16 कारतूस मिले.

By : तुषार पुरोहित, सिरोही | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 06:38 PM (IST)
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राजस्थान-गुजरात अंतरराज्यीय सीमा पर एक बड़ी चूक सामने आई है. सिरोही जिले के आबूरोड स्थित रीको थाना क्षेत्र की मावल चौकी को पार कर एक नशे का तस्कर पुलिस को चकमा देकर निकल गया. आरोपी भारी मात्रा में मादक पदार्थ और हथियार लेकर सीमा पार करने में सफल रहा, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

हालांकि गुजरात पुलिस की मुस्तैदी ने तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया. अमीरगढ़ चेकपोस्ट पर नियमित जांच के दौरान एक ट्रेवल्स बस को रोका गया. तलाशी में एक युवक के पास से करीब 14 किलो चरस, एक देसी पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

34.50 लाख की चरस, जयपुर से पुणे जा रही थी खेप

पुलिस के अनुसार जब्त चरस की बाजार कीमत करीब 34 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. इतनी बड़ी खेप से साफ है कि मामला किसी संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बिहार का निवासी है और जयपुर से पुणे तक नशे की यह खेप पहुंचाने की फिराक में था.

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आरोपी ने जांच से बचने के लिए ट्रेवल्स बस का सहारा लिया, लेकिन अमीरगढ़ चेकपोस्ट पर गुजरात पुलिस की सख्त जांच ने उसकी पूरी योजना विफल कर दी.

नेटवर्क की जांच जारी, सीमा सुरक्षा पर उठे सवाल

गुजरात पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं. साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि आरोपी मावल चौकी से कैसे बच निकला.

इस घटना के बाद अंतरराज्यीय सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि मावल जैसी महत्वपूर्ण चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किए जाने की जरूरत है.

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Published at : 26 Apr 2026 06:38 PM (IST)
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