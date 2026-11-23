राजस्थान के अलवर जिले के हरसौली गांव में भारतीय सेना के जवानों के अपनत्व और संवेदनशीलता का एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शहीद नहीं, बल्कि स्वर्गीय हवलदार पप्पल सिंह की बेटी की शादी में उनकी पूर्व यूनिट 16 जाट रेजिमेंट के अधिकारी और जवान पिता की तरह आशीर्वाद देने पहुंचे. पिता का साया सिर से उठने के बावजूद बेटी को परिवार जैसा अपनापन मिला. सेना के जवानों की इस पहल ने विवाह समारोह में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया.

दरअसल अलवर जिले के हरसौली गांव में स्वर्गीय हवलदार पप्पल सिंह की बेटी प्रीति का विवाह समारोह आयोजित किया गया था. इस मौके पर उनकी पूर्व यूनिट 16 जाट रेजिमेंट के अधिकारी, कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी (JCO) और जवान समारोह में शामिल हुए. रेजिमेंट के प्रतिनिधियों ने प्रीति को आशीर्वाद दिया और परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की.

रेजिमेंट के इस कदम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि सेना में साथ निभाने का रिश्ता केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं होता, बल्कि जवानों के परिवार भी इस रिश्ते का हिस्सा होते हैं. पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल समय में सेना के साथ और अपनत्व ने परिवार को भावुक कर दिया.

बेटी की शादी के लिए दिए 1.61 लाख रुपये

पिता के निधन के बाद बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा रहे परिवार के लिए सेना के जवानों का पहुंचना बड़ा संबल बना. 16 जाट रेजिमेंट की ओर से प्रीति के विवाह के लिए 1 लाख 61 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. इस दौरान यूनिट की ओर से रोशनी धवल ने दिवंगत हवलदार पप्पल सिंह की पत्नी अनीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो इस सुख-दुख में उनके साथ खड़े हैं.

सैनिक के जाने के बाद भी नहीं टूटा रिश्ता

दरअसल, हवलदार पप्पल सिंह ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में समर्पित किया था. उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी रेजिमेंट ने परिवार के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा. बेटी की शादी जैसे खास मौके पर जवानों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि सेना में रिश्ता केवल वर्दी और ड्यूटी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक परिवार की तरह होता है.

रेजिमेंट की इस पहल ने एक बार फिर भारतीय सेना की उस परंपरा को सामने रखा, जिसमें सैनिक के साथ-साथ उसके परिवार को भी अपना परिवार माना जाता है. पिता की कमी भले ही पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 16 जाट रेजिमेंट ने बेटी को यह अहसास जरूर कराया कि उसके पिता के जाने के बाद भी उनका सैन्य परिवार उसके साथ है.