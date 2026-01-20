राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एबीपी नेटवर्क के India 2047 Youth Conclave में शिरकत की और छात्रों और खेल से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर बात की. इस दौरान जब मणिपुर में राजस्थान की बच्चियों से लूट मामले पर उनसे सवाल किया गया तो खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. इसमें कड़ा एक्शन होना चाहिए. हालांकि, इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा.

दरअसल, एबीपी न्यूज की सीनियर एडिटर मेघा प्रसाद ने अशोक गहलोत के एक्स पोस्ट का हवाला देते हुए राज्यवर्धन राठौड़ से सवाल किया कि मणिपुर में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहुंचीं राजस्थान की बच्चियों से बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई. बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? इस गंभीर मुद्दे पर क्या एक्शन लिया जा रहा है?

जवाब में राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया, "सबसे पहली बात कि अगर ऐसा हुआ है तो यह गंभीर मामला है. अगर किसी की गाड़ी सड़क पर रोकी जाती है और उन्हें बंदूक या चाकू दिखाया जाता है, तो जाहिर है कि कोई भी बच्चा और उनके परिजन चिंतित तो होंगे ही. उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनसे लूट होती है तो सबको चिंता होती है. हम सब माता-पिता हैं, हमें भी निश्चित रूप से चिंता होती है. यह वारदात मणिपुर के अंदर हुई. इसकी जिम्मेदारी मणिपुर सरकार की है."

'राजस्थान के खेलो इंडिया गेम्स में पूरी तरह सक्रिय थी पुलिस'- राज्यवर्धन राठौड़

वहीं, राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा, "क्या अब हर टीम के साथ एके-47 लादे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजना होगा? नहीं. कानून व्यवस्था उस राज्य की जिम्मेदारी है, जहां बच्चे गए हैं. जब खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान में हुए थे, तो हमारी पुलिस के दस्ते बसों के साथ चलते थे. जहां पर यह बच्चे रुके हुए थे, वहां पुलिस का गश्त लगता था. तो अगर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के मुकाबले मणिपुर में हो रहे हैं, तो वहां की सरकार को सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए था."

अशोक गहलोत पर जमकर साधा निशाना

राजस्थान के खेल मंत्री ने आगे कहा, "यह बात मैं मानता हूं कि सरकार को इन चीजों के लिए चिंतित रहना चाहिए. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा हटकर यह देखिए कि अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. उनको यही नहीं पता कि स्कूल गेम्स एजुकेशन विभाग के नीचे आता है. वह अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खेल विभाग से सवाल कर रहे हैं. इतनी बेसिक नॉलेज एक पूर्व सीएम को नहीं है. यह तो चिंता वाली बात है. थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा जानकारी रखिए. आप इतने सीनियर नेता हैं. मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपको ये बातें पता रखनी चाहिए."

अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, "बैठे-बैठे क्या करें, जब हाथ में सत्ता ही नहीं है. इसलिए तंज कसना है, तीर चलाना है. कुछ न कुछ तो करना है. यह बात तो पता रखें कि यह खेल विभाग का मामला नहीं है."

'बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है'

हालांकि राज्यवर्धन राठौड़ ने यह स्पष्ट किया कि वह बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं. उन्होंने कहा, "सरकार चाहे राजस्थान की हो या मणिपुर की, यह 100 फीसदी दोनों राज्यों की साझा जिम्मेदारी है."

अशोक गहलोत ने क्या पोस्ट किया था?

दरअसल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अखबार का हवाला देते हुए लिखा था, "बेहद दुखद और चिंताजनक है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में मणिपुर गई राजस्थान की टीम को वहां पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाने एवं लूट की खबरें आई हैं. बताया जा रहा है कि बच्चों और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है. राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या एक्शन लिया है? बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और आईंदा से राजस्थान से जाने वाली टीमों की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए."

अशोक गहलोत ने आगे लिखा, "मणिपुर पिछले करीब दो वर्षों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है. अब तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो पूरी जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है लेकिन ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है."