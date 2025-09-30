Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनू में एक पारिवारिक कलेश ने दुखद और भयानक रूप ले लिया, जहां चाचा और ताऊ के लड़को के बीच का झगड़ा जानलेवा हो गया. दावा किया जा रहा है कि झगड़े के चलते चचेरे भाई ने सागे ताऊ के बेटे पर कार चढ़ा दी और उसे कई मीटर दूर का घसीटता रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जनिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित जिसकी पहचान विजय के रूप में हुई है. वो अपने चचेरे भाई प्रदीप के साथ और एक अन्य गांव वाले मान सिंह के साथ बाहर गया था. दावा किया जा रहा है कि तीनों ने पेट्रोल पंप के पास शराब पी थी और उसके बाद जब वो घर लौटने लगे तो उनके बीच कहासुनी हो गई.

🚨Jhunjhunu RJ: Ghar ke kalesh turned into d€adly kalesh b/w Chacha tau ke ladke, Chachere bhai ne apne sagey tau ke ladke par car chadha di bahess ke baad 150-meter tak khicha (Both were under the influence of alcohol). pic.twitter.com/aY1WDscnR3 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 28, 2025

देखते ही देखते ये कहासुनी विवाद में बदल गई. पुलिस ने बताया कि कार चला रहे प्रदीप ने पहले विजय को टक्कर मारी, जिस पर विजय ने प्रदीप को गाली भी दी. वीडियो में साफ देखा गया है कि थोड़ी आगे जाकर प्रदीप ने कार विजय के ऊपर चढ़ा दी और उसे बुरी तरह कुचल दिया.

पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया

उसके ऊपर से कार निकालने के बाद प्रदीप ने लगभग 150 मीटर तक घसीटा, जिसके कारण विजय की मौके पर ही मौत हो गई. विजय का शव सड़क के किनारे ही पड़ा रहा, लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक विजय घर में कमाने वाला अकेला सदस्या था और उनकी 5 साल की बेटी और 11 महीने का बेटा है. इस घटना से परिवार सदमे में है. पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है.