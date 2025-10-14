Video: कंधा टकराने पर बुजुर्ग को लगाए थप्पड़, मारी लात, महिला डॉक्टर ने पार की सारी हदें, वीडियो वायरल
Viral Video: राजस्थान के अजमेर के जेएलएन अस्पताल में बुजुर्ग का कंधा टकराने पर महिला इंटर्न डॉक्टर ने उसे 10 मिनट तक थप्पड़ मारे. ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. देखें वीडियो.
Rajasthan News: राजस्थान में अजमेर के एक सरकारी अस्पताल से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग और समाज को हिलाकर रख दिया है. यहां एक महिला इंटर्न डॉक्टर ने एक बुजुर्ग मरीज को बहुत ही बुरी तरह पीटा. दावा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर से बुजुर्ग का कंधा टकरा गया था, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग को लगभग 10 मिनट तक थप्पड़ मारे और लात भी मारी. ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
अस्पताल में मौजूद कर्मचारी ने महिला को रोका
बता दें कि ये घटना अजमेर के जेएलएन अस्पताल की बताई जा रही है. पीड़ित बुजुर्ग मरीज आंख विभाग (OPD) से बाहर निकल रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग का गलती से महिला डॉक्टर से कंधा टकरा गया था, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने बिना कुछ सोचे बुजुर्ग पर हमला कर दिया.
अजमेर के सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग का कंधा टकराने पर महिला डॉक्टर ने उसे 10 मिनट तक थप्पड़ मारे।— rajendra singh shivkar (@rajendrapokrna) October 12, 2025
भीड़भाड़ में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज होती है।
डॉक्टरों से अभद्रता पर सजा तय है —
पर जब डॉक्टर ही मरीज से अभद्रता करें, तब सजा कौन देगा? pic.twitter.com/Q88fkul7Bj
वीडियो में देख सकते हैं कि वो लगातार बुजुर्ग को थप्पड़ मार रही हैं. अस्पताल में मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी महिला डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लेती और बुजुर्ग की मारती रहती हैं.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगी मामले की रिपोर्ट
इस दौरान बुजुर्ग महिला डॉक्टर से कई बार मांफी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका गुस्सा नहीं थमा. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और जिला अस्पताल हरकत में आया. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के डॉ.अरविंद खरे और डिप्टी डॉ. अमित यादव ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले की रिपोर्ट मांगी और दो जांच समितियां बनाई गई, जो इस घटना की जांच कर रही है. अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि हमने इस घटना को लेकर तुरंत कार्यवाई शुरू कर दी है और दोषी को सख्त सजा दी जाएगी.
