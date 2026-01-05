जालोर: पंचों के फैसले पर मानवाधिकार आयोग सख्त, बताया लैंगिक भेदभाव, कलेक्टर को भेजा नोटिस

राजस्थान के जालोर जिले में 15 गांवों की बहू-बेटियों पर स्मार्टफोन उपयोग को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे को नोटिस जारी किया है और 14 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा कि यह प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू किया गया है जो लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है.

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों या सामाजिक समूहों को महिलाओं के संचार या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है. यह मामला 21 दिसंबर को सामने आया था जब चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी की गाजीपुर गांव में हुई बैठक में 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि 15 गांवों की बहू-बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला मोबाइल फोन उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा.

की-पैड वाले फोन यूज करने का था फरमान

इस निर्णय के तहत महिलाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों और यहां तक कि पड़ोसियों के घर जाते समय भी स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाई गई थी और उन्हें केवल की-पैड मोबाइल उपयोग करने का फरमान दिया गया था. इस फैसले के सामने आते ही इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था.

खाप पंचायत ने दिया था ये तर्क

विरोध बढ़ने पर समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा था कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने से बच्चे उसका उपयोग करते हैं जिससे उनकी आंखों पर असर पड़ने का खतरा रहता है, हालांकि बाद में यह निर्णय वापस ले लिया गया था.

इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एनजीओ) के मनीष जैन ने 2 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया.

स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला फैसला- आयोग

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जिला मजिस्ट्रेट जालोर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन प्रतीत होते हैं और इस प्रकार के फैसले भविष्य में लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकते हैं.

कलेक्टर ने क्या कहा?

जालोर कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने बताया कि आयोग की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है, हालांकि संबंधित पंचों द्वारा निर्णय वापस ले लिया गया है, फिर भी पूरे मामले की जांच कराकर निर्धारित समय सीमा में आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी.