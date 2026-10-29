जोधपुर: पीढ़ियों से मिट्टी के दीये बना रहा रामलाल का परिवार, दिवाली पर बढ़ी मांग

देशभर में दीपावली की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं. बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ ही रोशनी के पर्व पर घरों को जगमग करने वाले मिट्टी के पारंपरिक दीपकों की मांग भी बढ़ने लगी है. दीपावली पर मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. इन दीपकों को तैयार करने के पीछे कुम्हारों की मेहनत, हुनर और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा जुड़ी हुई है.

मिट्टी के दीपक कैसे तैयार होते हैं और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज दीपक बनाने का काम करने वाले रामलाल के घर पहुंचा. रामलाल का परिवार कई पीढ़ियों से मिट्टी के दीपक और मिट्टी से बनने वाली अन्य वस्तुएं तैयार करता आ रहा है. दीपावली के नजदीक आते ही पूरे परिवार की व्यस्तता बढ़ गई है और घर के सभी सदस्य दीपक बनाने के काम में जुटे हुए हैं.

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मिट्टी से दीपक तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया

दीपक बनाने का काम केवल मिट्टी को आकार देने तक सीमित नहीं है. इसके लिए सबसे पहले उपयुक्त मिट्टी लाई जाती है. फिर मिट्टी को साफ कर उसमें से कंकड़-पत्थर जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं. इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह गूंथकर इस लायक बनाया जाता है कि उसे मनचाहा आकार दिया जा सके.

तैयार मिट्टी से कुम्हार अपने हुनर के जरिए दीपक बनाते हैं. इसके बाद उन्हें सुखाया जाता है और पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार पकाकर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में मेहनत, धैर्य और अनुभव की जरूरत होती है. दीपकों के साथ मिट्टी से बनने वाली दूसरी वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं.

पीएम मोदी के प्रोत्साहन से बढ़ी मांग: रामलाल

रामलाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिट्टी के दीपकों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहन दिए जाने के बाद इनकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है. उन्होंने बताया कि अब स्थिति यह है कि कई बार मांग के मुताबिक दीपक तैयार करना मुश्किल हो जाता है. आसपास के शहरों से भी दीपकों के ऑर्डर मिलते हैं.

रामलाल कहते हैं कि दीपक बनाने का काम मेहनत भरा जरूर है, लेकिन जब लोग उनके बनाए दीपक खरीदकर अपने घरों को रोशन करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. उनके मुताबिक, यह काम सिर्फ रोजी-रोटी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने का माध्यम भी है.

दादा-परदादा से बच्चों तक पहुंचा हुनर

रामलाल बताते हैं कि उनके दादा-परदादा और पिता भी इसी काम से जुड़े रहे. अब परिवार की नई पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. दीपावली के दिनों में पूरा परिवार मिलकर दीपक बनाने में जुट जाता है, ताकि ग्राहकों की मांग पूरी की जा सके.

मिट्टी के इन छोटे-छोटे दीपकों में सिर्फ तेल और बाती से निकलने वाली रोशनी ही नहीं, बल्कि कुम्हार परिवारों की मेहनत, परंपरा और उम्मीदें भी जुड़ी हैं. दीपावली पर जब ये दीपक घरों और आंगनों को रोशन करते हैं, तो इनके पीछे काम करने वाले हाथों की मेहनत भी त्योहार की चमक का हिस्सा बन जाती है.

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