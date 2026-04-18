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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअब राजस्थान के इस जिले का नाम बदलने की मांग, हिंदू सेना ने CM भजनलाल शर्मा को लिखी चिट्ठी

अब राजस्थान के इस जिले का नाम बदलने की मांग, हिंदू सेना ने CM भजनलाल शर्मा को लिखी चिट्ठी

Rajasthan News: हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर का मूल नाम ‘अजयमेरु’ था, जिसे समय के साथ बदल दिया गया. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इसका पुरानी पहचान वापस दिलाई जाए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 10:48 PM (IST)
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राजस्थान में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर बहस शुरू हो गई है. हिंदू सेना ने अजमेर जिले का नाम बदलकर ‘अजयमेरु’ करने की मांग उठाई है. इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर इस पर जल्द फैसला लेने की अपील की है.

विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर का मूल नाम ‘अजयमेरु’ था, जिसे समय के साथ बदल दिया गया. उन्होंने पत्र में लिखा है कि अब समय आ गया है कि जिले को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाई जाए और सनातन इतिहास को फिर से स्थापित किया जाए.

हिंदू सेना ने पत्र में क्या दावा किया?

पत्र में यह भी दावा किया गया है कि अतीत में विदेशी आक्रमणकारियों ने यहां के मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया. विष्णु गुप्ता के मुताबिक, आज जिस स्थान को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में जाना जाता है, वहां पहले एक प्राचीन महादेव मंदिर था. उन्होंने इस दावे के समर्थन में मुगल काल की शहजादी जहांआरा बेगम की किताब ‘मुनीस-उल-अरवाह’ का हवाला भी दिया है.

अजमेर जिला अदालत में अर्जी भी दाखिल

इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर अजमेर जिला अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की गई है. इस अर्जी में दरगाह स्थल को भगवान भोलेनाथ का मंदिर बताते हुए वहां पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई है.
अब राजस्थान के इस जिले का नाम बदलने की मांग, हिंदू सेना ने CM भजनलाल शर्मा को लिखी चिट्ठी

'अढ़ाई दिन का झोपड़ा' को लेकर क्या बोले विष्णु गुप्ता?

हिंदू सेना ने अपनी मांगों में यह भी कहा है कि जिले के पुराने धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों को उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाना चाहिए. खास तौर पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा को लेकर भी मांग उठाई गई है कि इसे फिर से ‘सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विश्वविद्यालय’ घोषित किया जाए. संगठन का दावा है कि यह स्थान कभी एक प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था.

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'नाम बदलने से सांस्कृतिक गौरव आएगा वापस'

विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि ‘अजयमेरु’ का अर्थ होता है ‘अजेय पर्वत’, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है. उनका मानना है कि नाम बदलने से न सिर्फ इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा, बल्कि सांस्कृतिक गौरव भी वापस आएगा.

हालांकि, इन दावों और मांगों को लेकर अलग-अलग राय सामने आ सकती है और इतिहासकारों के बीच भी इस पर मतभेद संभव है. फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है.

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Published at : 18 Apr 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Ajmer News Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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