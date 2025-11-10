जयपुर में कप्तान हरमनप्रीत के सम्मान में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, कोहली-धोनी के बाद लिस्ट में शामिल
Harmanpreet Kaur News: भारतयी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मेजबानी में विश्व कप जीतने के बाद बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कप्तान की मोम की प्रतिमा नाहरगढ़ फोर्ट के म्यूजियम में लगेगी.
राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट स्थित वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के सम्मान में वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी. म्यूजियम की ओर से हरमनप्रीत को यह सम्मान देने का फैसला उनकी अगुवाई में भारत के महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने के बाद लिया गया.
यह प्रतिमा भारत की ऐतिहासिक जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण अगले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा. यह कारनामा हरमनप्रीत कौर से पहले भी भारतीय टीम के कई दिग्गजों ने किया है. इसमें विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है.
म्यूजियम के संस्थापक और संचालक दी यह जानकारी
यह वैक्स प्रतिमा न केवल क्रिकेटिंग उपलब्धियों का सम्मान होगी बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगी. म्यूजियम के संस्थापक और संचालक अनूप श्रीवास्तव के मुताबिक हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा से युवाओं और महिलाओं को दृढ़ता और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलेगी.
जयपुर वैक्स म्यूजियम में पहले से ही एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की मोम की प्रतिमाएं मौजूद हैं. अब हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा के साथ दो विश्व विजेता कप्तान एक ही मंच पर होंगे जो भारत की क्रिकेट विरासत और उपलब्धि को दर्शाएंगे.
म्यूजियम में हैं कई प्रमुख हस्तियों की प्रतिमाएं
जयपुर वैक्स म्यूजियम में फिलहाल 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं जिनमें रॉयल फैमिली के सदस्य, राष्ट्रीय नायक और दूसरी प्रेरणादायक शख्सियतें शामिल हैं. जयपुर राजघराने के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय, महारानी गायत्री देवी और हाल ही में स्थापित महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह की मूर्तियां मॉम के इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं.
शीश महल की चमक के बीच अब महिला क्रिकेट की विश्व विजेता हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा भी इतिहास का हिस्सा बनेगी. जयपुर वैक्स म्यूजियम महिला प्रेरणाओं को सम्मानित करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, राजमाता गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी बड़ी हस्तियों के बाद अब हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा महिलाओं की उपलब्धियों का गौरव बढ़ाएगी.
