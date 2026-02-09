राजस्थान: पिता करते हैं मजदूरी, बेटा बना करोड़ों का ठग, 3 करोड़ की ठगी साथ में जासूसी का भी शक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पिता करते हैं मजदूरी, बेटा बना करोड़ों का ठग, 3 करोड़ की ठगी साथ में जासूसी का भी शक

Hanumangarh News: हरदीप पाकिस्तानी साइबर ठग राबिया के प्यार में फंसा. दो साल में 3 करोड़ USDT से पाकिस्तान भेजे. 14 राज्यों में 36 ठगी कर चुका है हरदीप. ठगी के लिए 100 से अधिक खाते इस्तेमाल किए.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 09 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान: दुनिया में यदि भारत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन जब प्यार और ठगी का अनोखा मेल हो जाए तो क्या होता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पाकिस्तान की साइबर ठग राबिया के प्यार में पड़कर 3 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी में शामिल हो गया.

हनुमानगढ़ का रहने वाला हरदीप पाकिस्तान की साइबर ठग राबिया से प्यार कर बैठा और इस प्यार की शुरुआत दो साल पहले एक फोन कॉल से हुई. प्यार को मुकम्मल करने वह पाकिस्तान भी जाना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय उसका वीजा अटक गया. इसके बाद हरदीप अपनी प्रेमिका राबिया के साथ मिलकर साइबर ठगी की वारदात में शामिल होने लगा और अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक की राशि USDT के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचा चुका है.

 साधारण शिकायत से खुला अंतरराष्ट्रीय साइबर गैंग का राज

हनुमानगढ़ थाने में पीड़ित राजपाल ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने जब इसकी जांच की तो आरोपी हरदीप, गांव डबलीराठान, निवासी हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया. पहले तो पुलिस को यह साधारण साइबर ठग लग रहा था, लेकिन जब आरोपी का मोबाइल फोन देखा तो खुद पुलिस हैरान रह गई.

हरदीप पाकिस्तान की एक साइबर ठग के प्यार में पड़कर साइबर ठगी कर रहा था. वह अपनी प्रेमिका राबिया के प्यार में था और राबिया के कहने पर उसने साइबर ठगी शुरू की. साइबर ठगी का पैसा अपनी प्रेमिका के खाते में डलवा रहा था. प्रेमिका के कहने पर ही उसने पाकिस्तान के कुछ अन्य लोगों को भी साइबर ठगी के पैसे पहुंचाए.

 USDT के जरिए पैसा पहुंचाया पाकिस्तान

अब तक की जांच में सामने आया कि करीब 3 करोड़ रुपये उसने विभिन्न खातों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाया है. USDT (एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी) के माध्यम से यह पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था. "ऑपरेशन साइबर क्लीन" के तहत की गई जांच में सामने आया कि आरोपी हरदीप सिंह लोगों से किराए पर बैंक खाते लेकर साइबर धोखाधड़ी करता था. इन बैंक खातों में अब तक 3 करोड़ 26 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है.

 14 राज्यों से 36 साइबर ठगी की शिकायतें

पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हरदीप से जुड़े बैंक खातों पर देश के 14 राज्यों से कुल 36 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. करीब दो साल पहले आरोपी हरदीप के पास पाकिस्तान के नंबर से फ्रॉड कॉल आया था. कॉल के दौरान आरोपी हरदीप ने फ्रॉड कॉल का पता होने के बावजूद फ्रॉडर से लंबी बातचीत की, जहां से उसने साइबर ठगी में शामिल होने का प्लेटफॉर्म तैयार किया.

पाकिस्तानी हैंडलर के साथ मिलकर आरोपी हरदीप ने साइबर ठगी को नए सिरे से शुरू किया. भोलेभाले लोगों को अलग-अलग स्कीम पाकिस्तानी हैंडलर देता था और हरदीप फ्रॉड के ऑनलाइन पैसे का 10 से 20 प्रतिशत कमीशन अपना रखकर बाकी पैसे USDT की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में कन्वर्ट कर पाकिस्तानी हैंडलर को भेज देता था.

 पिता करते हैं मजदूरी, बेटा बना करोड़ों का ठग

जांच अधिकारी उपनिरीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के पिता गांव में कृषि मजदूरी करते हैं. आरोपी गांव से ही कक्षा 12 की परीक्षा पास कर पढ़ाई छोड़ चुका था. अपने ही गांव के भोले-भाले मजदूर वर्ग के लोगों को खुद का खाता बंद बताकर छोटे-मोटे लालच में फांस लेता था. अशिक्षित और जानकारी के अभाव में लोग इसके चंगुल में फंसकर अपना खाता ट्रांजेक्शन के लिए दे देते थे. गांव के ऐसे ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है.

 जासूसी का भी शक, जांच एजेंसी कर रही पूछताछ

हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा भी अप्लाई किया था, लेकिन वीजा पूरा नहीं हो सका. हरदीप ने राबिया को भारत के व्हाट्सऐप नंबर भी दे रखे थे और यहां OTP बताकर उसने पाकिस्तान में वह नंबर चालू करवाए. राबिया और उसका पूरा परिवार साइबर ठगी के मामले में लिप्त है.

जांच एजेंसी ने भी आरोपी हरदीप से पूछताछ की. एजेंसियों को शक है कि कहीं आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी तो नहीं करता, हालांकि पूछताछ में इस प्रकार का एंगल सामने नहीं आया. लेकिन फिर भी पुलिस और खुफिया एजेंसी मामले में नजर बनाए हुए हैं. पुलिस और एजेंसी को यह शक है कि कहीं साइबर ठगी का पैसा आतंकवाद में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा.

 क्या था ठगी का तरीका?

पाकिस्तान में बैठे साइबर अपराधी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सस्ता सामान बेचने और हर्ष साई फाउंडेशन जैसे फर्जी सहायता अभियानों के विज्ञापन दिखाकर लोगों की मदद का झांसा देते और ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे.

 हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 बैंक पासबुक, 08 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 08 सिम कार्ड, 03 मोबाइल फोन और पाकिस्तान से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय बैंक खाते ही नहीं, बल्कि मोबाइल सिम कार्ड भी उपलब्ध करवाए थे.
 
यह मामला साइबर ठगी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा बन गया है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 09 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Hanumangarh News RAJASTHAN NEWS
