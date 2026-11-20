राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी की करारी हार देखने को मिल रही है. इस बीच के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है. वहीं इस चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा को भी बड़ा झटका लगा है. दरअसल सीएम के गढ़ में हनुमान बेनीवाल का डंका बजा है.

बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव क्षेत्र सांगानेर में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. अब तक के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुए हैं. कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान और गुटबाजी के बावजूद बड़ी ताकत बनकर उभरी है.

बीजेपी को इस चुनाव में सरकार विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ा है. पिछले दिनों हुए युवाओं के आंदोलन, वोट चोरी के मुद्दे और यूजीसी के नियमों में बदलाव ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है. कांग्रेस पार्टी ने इस पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है. 37 जिलों में हुए जिला परिषद चुनाव में सभी के नतीजे और रुझान सामने आ गए हैं.

दो तिहाई जिलो में कांग्रेस को बढ़त

कांग्रेस पार्टी तकरीबन दो तिहाई जिलों में या तो जीत चुकी है या फिर आगे है. 37 में से कांग्रेस 24 जिलों में जीत चुकी है या आगे है. बीजेपी सिर्फ 8 जिलों में जीत दर्ज कर रही है. चार जिलों में निर्दलीय व अन्य आगे हैं. एक जिले में किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है. इसी तरह 419 पंचायत समितियों में से 373 के नतीजे या रुझान सामने आए हैं.

194 समितियो में कांग्रेस पार्टी या तो जीत दर्ज कर चुकी है या फिर भारी बढ़त के साथ आगे है, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आधी जगह भी नहीं जीत पा रही है. बीजेपी सिर्फ 89 समितियों में जीती है या आगे है. वहीं निर्दलीय व अन्य 64 समितियों में जीत रहे हैं. बाकी बची हुई समितियों में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पा रहा है.

बीजेपी का जयपुर में सबसे बुरा हाल

बीजेपी का सबसे बुरा हाल राजधानी जयपुर में है. जयपुर में जिला परिषद की 57 सीटों में से अब तक 45 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. कांग्रेस ने इतने में ही स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. अब तक कांग्रेस 45 में से 31 सीटें जीत चुकी है. BJP को अभी तक सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत मिली है. 2 सीट अन्य के खाते में गई है.

वहीं जयपुर में बीजेपी की मौजूदा जिला परिषद अध्यक्ष रमा चोपड़ा चुनाव हार गई हैं. जयपुर की 22 पंचायत समितियों में से 14 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. बीजेपी को सिर्फ दो जगह पर बहुमत मिला है.

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