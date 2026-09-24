जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू

जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. हाउसिंग बोर्ड इलाके में घर के अंदर विमला देवी की खून से लथपथ हालत में लाश मिली. हत्या का शक उनके 25 वर्षीय पोते पुलकित पर जताया जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने पुलकित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

घटना दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है. पड़ोसी स्वर्ण सिंह के मुताबिक, वो अपने घर पहुंचे ही थे कि पुलकित उनके पास आया. उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो बदहवास नजर आ रहा था. पुलकित ने पड़ोसी से कहा, ‘पता नहीं क्या हो गया.’

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पोते के हाथ पर चाकू से वार के निशान

पुलकित की हालत और कपड़ों पर खून देखकर स्वर्ण सिंह तुरंत घर के अंदर गए. पहली मंजिल पर पहुंचने पर बेड खून से लथपथ मिला. विमला देवी नीचे पड़ी हुई थीं. पड़ोसी के मुताबिक, पुलकित के हाथ पर भी चाकू से चोट के निशान थे. स्वर्ण सिंह ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस को 112 पर घटना की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही बट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस जांच में जुटी

पड़ोसी के अनुसार, पुलिस ने जब पुलकित से घटना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे पता नहीं है कि क्या हुआ. पुलिस ने उसके कपड़ों पर लगे खून और हाथ पर चोट के निशान को देखते हुए उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले लिया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विमला देवी की हत्या किसने और किस वजह से की. फिलहाल पोते पर शक है, लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ होगी.

धार्मिक प्रवृत्ति की थी महिला

पड़ोसियों के मुताबिक, विमला देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और अक्सर पूजा-पाठ करती थीं. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे भी उन्हें घर के चौक में पूजा करते हुए देखा गया था. इसके करीब दो घंटे बाद घर के अंदर उनकी हत्या की खबर सामने आई. विमला देवी अपने बेटे, बहू और पोते पुलकित के साथ रहती थीं. उनका बेटा और बहू सरकारी प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जबकि पुलकित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और परिवार के लोगों तथा पड़ोसियों से भी जानकारी ली जा रही है. हत्या की वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस पुलकित से पूछताछ कर रही है.

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