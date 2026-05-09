राजस्थान: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बढ़ेंगी मुश्किलें? गोविंद डोटासरा ने लगाए ये गंभीर आरोप

राजस्थान में अपने विवादित फैसलों और बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राज्य के शिक्षा और पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर एक नई मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर पर संस्था बनाकर स्कूलों में स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग करने वाले बच्चों से लाखों रुपए की रकम डकारने का आरोप लगाया है.

उन्होंने मनमाने तरीके से पैसों को निजी खातों में ट्रांसफर कराए जाने और शिविर सिर्फ कागजों में ही लगाए जाने के भी आरोप लगाए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बारे में हाई लेवल कमेटी से जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

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शिक्षा मंत्री ने गोविंद डोटासरा पर खड़े किए सवाल

दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में आए मंत्री मदन दिलावर ने अपने ऊपर लगे इल्जामों पर उसका जवाब देने के बजाय आरोप लगाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की दिमागी हालत पर ही सवाल खड़े कर दिए और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से उनका इलाज कराए जाने की मांग कर दी है. वैसे यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने की उम्मीद है.

गोविंद डोटासरा ने किया ये दावा

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि साल 2017 में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार थी तो भारत स्काउट एंड गाइड की तर्ज पर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड नाम से एक संस्था बनाई गई. यह संस्था पहले सिर्फ उदयपुर जिले में ही काम कर रही थी.

साल 2024 में संस्था ने अपना कार्य स्थल उदयपुर से बदलकर समूचा राजस्थान कर लिया. इस संस्था के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर हैं. संस्था के ज्यादातर बड़े पदाधिकारी भी मंत्री मदन दिलावर के करीबी होने के आरोप हैं.

सिर्फ कागजों पर लगाए कैंप- गोविंद डोटासरा

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि मंत्री मदन दिलावर के रसूख के चलते स्काउट और गाइड्स को कैंप कराकर ट्रेनिंग दिलाने का काम भारत स्काउट एंड गाइड के साथ ही हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड संस्था को भी मिल गया.

आरोप है कि मंत्री मदन दिलावर की संस्था ने कई जगह सिर्फ कागजों पर कैंप लगाए. कागज पर कई दिनों तक कैंप चला, जबकि हकीकत में यह एक दिन में ही खत्म हो गया. इसके अलावा ट्रेनिंग के पैसे संस्था के बजाय निजी खातों में भी जमा कराए गए. संस्था में नियुक्तियों के नाम पर पैसे लिए गए. संस्था के जिन लोगों ने गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाई उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

गोविंद डोटासरा ने लगाया ये आरोप

गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि इस मामले में पहले भी कई बार कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन मंत्री मदन दिलावर के संस्था का अध्यक्ष होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले की हाई लेवल कमेटी या एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है.

उनका कहना है कि अगर मंत्री मदन दिलावर की कथित गड़बड़ियों में कोई भूमिका नहीं है तो उन्हें खुद ही जांच के आदेश देने चाहिए. उनका कहना है कि अगर इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर अदालत तक आवाज उठाने का काम करेगी.

शिक्षा मंत्री ने नकारे आरोप

दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में आए कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने खुद पर लगे इल्जामों पर सीधी तरह कुछ भी नहीं कहा है. उन्होंने यह जरूर कहा है कि आरोप लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की दिमागी हालत ठीक नहीं है. वह मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं.

मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों को नकारते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत से अपनी पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराए जाने की मांग की है. बहरहाल मंत्री मदन दिलावर पर लगे गंभीर आरोप अब राजस्थान की सियासत में चर्चा का सबब बने हुए हैं.

विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल देने की रणनीति तय की है. अब देखना यह होगा कि मामला गरमाने के बाद आरोपों को लेकर कोई जांच होती है या नहीं. यह जरूर कहा जा सकता है कि इस सनसनीखेज और गंभीर आरोप से बयान वीर मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर हैं.

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