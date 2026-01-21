हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर: सोना-चांदी के आसमान छू रहे दामों ने बिगाड़ा शादियों का बजट, जौहरी बाजार में पसरा सन्नाटा

जयपुर: सोना-चांदी के आसमान छू रहे दामों ने बिगाड़ा शादियों का बजट, जौहरी बाजार में पसरा सन्नाटा

Gold-Silver Price In Jaipur: बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जौहरी बाजार के ज्यादातर शोरूम में सन्नाटा पसरा हुआ है. दुकानों में सिर्फ इक्का-दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 04:55 PM (IST)
देशभर में सोने-चांदी के आसमान छू रहे दामों हाहाकार मचा दिया है. इस बीच गुलाबी नगरी जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. जौहरी बाजार में पिछले 100 दिनों में सोने के दाम डेढ़ गुना और चांदी की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़ गई हैं.

जयपुर के जौहरी बाजार में 24 कैरेट गोल्ड आज  1.60 लाख प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह चांदी के दाम  3. 25 लाख प्रति किलो है. सितंबर महीने में यहां गोल्ड 1.16 लाख प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी 1.56 लाख प्रति किलो थी.

बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जौहरी बाजार के ज्यादातर शोरूम में सन्नाटा पसरा हुआ है. दुकानों में सिर्फ इक्का-दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं, जबकि मलमास खत्म होने के बाद अब शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है. सिर्फ शादी वाले घरों के लोग हैं खरीददारी के लिए आ रहे हैं.

'कीमतें बजट से बाहर'

गोल्ड और सिल्वर की बढ़ी हुई कीमतों से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि वह सिर्फ शगुन के लिए ही गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं. कीमतें उनके बजट से बाहर हैं.

जानकारों के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट और पॉलिटिक्स में उठा पटक के चलते दाम बढ़ रहे हैं . आने वाले दिनों में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. ज्यादातर लोग अब प्रॉपर्टी और बैंक के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं. गोल्ड और सिल्वर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है. 

किस वजह से तेजी से बढ़ रहे दाम?

कारोबारी आरसी मित्तल का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे घटनाक्रम और गोल्ड व सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा बेहतर मानने की वजह से ही दाम आसमान छू रहे हैं.

बिगाड़ा शादी का बजट

शादी वाले घर के खरीददार दामोदर लोहिया और  नाथूलाल शारदा का कहना है कि वह पिछले कई महीनो से दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शादी के एन मौके पर कीमतें और ज्यादा बढ़ गई है. उनके परिवार में 5 फरवरी को शादी है. गोल्ड और सिल्वर के दाम में न सिर्फ इनका बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि टेंशन भी पैदा कर दी है.

Published at : 21 Jan 2026 04:22 PM (IST)
Gold Silver RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
